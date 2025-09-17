「果物といえば林檎」というイメージをお持ちの人も多いはず。それほど代表的な果物である林檎の美しさが今、Xで多くの人を魅了しているようです。

弘前の林檎農家さんからもらった宝石みたいな林檎みます?

(@Angulon65より引用)

ポストの主は「𝕂𝚊𝚝𝚑𝚊𝚛𝚒𝚗𝚎.【kˈæθ(ə)rɪn】(@Angulon65)」さん。弘前の林檎農家の方からいただいた林檎を「宝石みたい」と綴り、1枚の写真を投稿しています。

そこに写っているのは、深い赤に艶やかな輝きをまとったルビーやガーネットのような林檎! 見た瞬間、「わぁ……」と声が出ちゃうような美しさ。その煌めきについ心が惹きつけられますよね♪

この投稿は大きな反響を呼び、1.7万件のリポスト、32万件のいいねを獲得(9月12日時点)。 「金属か、宝石の輝き。美味しそう」「めっちゃ綺麗! りんご飴みたいですね! 見た目だけでもすごい美味しそう…」「前掛けで拭いただけでこんな宝石の輝きが…綺麗過ぎてなんか食べるより飾りたい」「これぞ青森県のりんごの美しさですよね」「ルビーみたいな輝きですね」「僕は野菜農家なのですが、こういう感性が豊かな方に喜んで頂けると本当に嬉しいものです」など、数々のコメントも寄せられました。

投稿主さんに聞いてみた

多くの人の感動を呼んだこの林檎ですが、投稿主の𝕂𝚊𝚝𝚑𝚊𝚛𝚒𝚗𝚎.【kˈæθ(ə)rɪn】さんに実際に見たご感想をお聞きすると、「こんなに美しい林檎を見た事がなかったのでビックリしました。兎に角深い赤が綺麗でした」とのこと。お味については「酸味と甘味のバランスが良くとても美味しかったです」とお話されていました。

見た目も味も素晴らしいこの林檎。写真を見ているだけでも、その魅力に心が満たされちゃいますね♪