あのに突然届いたDM「どうしたん? 話聞こうか?」　励ましの言葉を送ったお笑い芸人とは

歌手でタレント・あのが16日深夜、ニッポン放送のラジオ番組『あののオールナイトニッポン0(ZERO)』(毎週火曜27:00～28:30)に出演。お笑いコンビ・レインボーの「キングオブコント2025」決勝進出を祝福した。

あの「体調気を付けてほしい」「超体弱いから」と心配

“日本一のコント師”を決める同大会。今年は過去最多となる3,449組がエントリーし、レインボーやトム・ブラウン、ロングコートダディら10組が決勝進出を決めた。決勝に初出場するレインボーを、「おめでとうございます!」と祝福したあのは、「コントですごい認知があるじゃん。YouTubeもすごいし。でも、『キングオブコント』行くのはすごいこと」と感嘆。決勝は、10月11日にTBS系で生放送されるが、「優勝してほしい。超応援してる。めっちゃ面白いもん」と熱いエールを送った。

また、あのは、アイドル時代から親交のあるジャンボたかおについて、「僕がツイッターで“オーロラツイート(ツイ消し)”してたら、励ましのDMが来て。“どうしたん? 話聞こうか?”って」と回顧。レインボーの健闘を願いながらも、「優勝して忙しくなりすぎて、カリカリに痩せてしまうかも……」と心配する様子を見せ、「心も元気なくなって、病んだポストいっぱいしちゃうかも。そのときは、僕からDM送ります。“どうしたん? 話聞こうか?”って。あのちゃんの恩返しです」と話した。

その後も、「ジャンボは体調気を付けてほしい。超体弱いから、激弱デブだから。『キングオブコント』のときに、健康に生きててほしい」「“また入院します”とかなったら、大会出れなくなっちゃうよ」とジャンボへの心配が止まらないあの。「そのときだけでいいから、体調だけは気を付けてほしい」と重ねながら、「あと池田さんも(笑)。池ちゃんもかなりお世話になってきたので、2人とも頑張ってください!」と激励して話題を締めくくっていた。

なお同番組は、放送後1週間以内であればradikoで聴取可能(エリア外の場合はプレミア会員のみ)。また、『オールナイトニッポン0』は、ライブ配信アプリ「17LIVE(イチナナ)」で放送と同時に映像でも配信中。放送後には「17LIVE」限定のアフタートークも配信されている。