あの、ジブリ作品で1番魅力的な男性キャラは? 「ダントツカッコいい」「絶対、超モテる」

歌手でタレント・あのが5日深夜、ニッポン放送のラジオ番組『あののオールナイトニッポン0(ZERO)』(毎週火曜27:00～28:30)に出演。スタジオジブリ作品に登場するキャラクターの魅力を熱弁した。

あの

実は“悪いイメージがまったくない”キャラクターとは

この日の放送では、スタジオジブリ作品の男性キャラクターの話題に。あのは、『ハウルの動く城』のハウルについて、「めっちゃモテると思う。ハウルがダントツカッコいいよね? 沼系だよね。病みやすいけど、鳥になったときめっちゃカッコいいみたいな。現実世界にいたら、とんでもないと思う」と絶賛。「見た目はハウルがダントツ1位」だとし、「ハウルは黒髪で落ち込んでるときが好き」だと明かした。

また、『となりのトトロ』のカンタも気になるようで、「僕はカンタがいいかもな。悪いイメージがまったくないんだよな」と話し、「ツンデレじゃない? 好きな子にいじわるしちゃうタイプ。口数が多くないところがいいじゃないですか。ジブリのメンズの中でかなりいいかも」と称賛。さらに、『紅の豚』のマルコについても、「実は一番いい男だからね。あの男はいいよね。かなりクールというか渋い」と話しつつ、「でも、豚の時点でなんかな～(笑)。やっぱり、カンタじゃない? 見た目は置いといて、ツンデレ感が好き」とカンタを推した。

一方、「『千と千尋の神隠し』が一番好き。世界観も」と語っていたあの。最後に、「待って! ハクがいるじゃん!」と思い出し、「絶対にハク! 黒髪だし、言葉遣いもすごく丁寧だし」と太鼓判。あのは、「ハクは絶対、超モテる」と想像しながら、「女の子からアプローチを受けるけど、多分仕事にしか目がないと思う。だから、女の子は眼中にない。そこがいいじゃん」「お互いのことを知り過ぎない距離感がめっちゃ魅力的」と分析する場面も。「付き合ったら女の子を不安にさせそう」とつぶやきながらも、「ハクがベスト」と語っていた。

