森山直太朗、大号泣した映画の魅力を熱弁「嗚咽しながら泣いた」「本当に素晴らしい作品」

歌手で俳優の森山直太朗が6日深夜、ニッポン放送のラジオ番組『伊藤沙莉のオールナイトニッポン0(ZERO)～映画「風のマジム」SP～』にゲスト出演。大号泣した映画について語った。

森山直太朗

「実話であることに救いがある」「希望でしかない」

伊藤沙莉主演で、12日に全国公開される映画『風のマジム』。原田マハ氏の同名小説を実写化した作品で、主人公・伊波まじむが「沖縄のサトウキビでラム酒を作る」という夢を実現すべく、家族に支えられながら奮闘する姿を描く。

主題歌「あの世でね」を担当した森山は、「49歳のおじさんなんですけど、嗚咽しながら情けないぐらい泣きました」「もうね、何でもないシーンでも涙出てくるの」と告白。試写会では、音楽を担当した高田漣と一緒に鑑賞したというが、「同世代で友達なんだけど。試写会でおじさん2人が、おおぅおおぅって……。物語知ってるのに、鼻水ズルズルで情けないぐらい」と打ち明けた。

実話をもとにした同作について、「この時代にこんなピュアで実直で真っ直ぐな作品が、どういう風にみんなに伝わるんだろう」「実話であることに救いがあるというか。希望でしかない。本当に素晴らしい作品だった」と熱弁が止まらない森山。最後に、主題歌をアコースティック演奏で生披露すると、伊藤は、「贅沢でしたね。幸福の極みでした」と胸いっぱいで、共演者のシシド・カフカも、「素敵～。感動しちゃった」と大感激していた。