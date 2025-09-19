近年、仕事のオンライン化が進み、チャットでの会話も当たり前になりました。ただ、文字だけのやり取りだとニュアンスが伝わりにくく、文章に悩んでしまうこともありますよね。Xでは、そんな“あるある”が大きな共感を呼んでいました。

上司が入力しています…



上司が入力しています…



上司が入力しています…



…



上司が入力しています…



…



(15分後)



上司「了解しました」

(@TETRAN_ITより引用)

投稿したのは「てとらん(@TETRAN_IT)」さん。

チャット欄に「上司が入力しています…」の文字が延々と表示され続け、部下としては「長文かな?」「何を言われるんだろう……」とドキドキしてしまう展開。しかし15分後に届いたのは、たった一言の「了解しました」。

肩透かしにも思える短い返信ですが、そこに至るまでに上司があれこれ考えを巡らせた様子も想像できて、世代や立場それぞれで大きな共感をしちゃいますよね。

この投稿は大きな反響を呼び、15万件のいいねを獲得(9月18日時点)。「上司の気苦労がわかるな…」「返信短すぎい!! 打つ時間長すぎいい!! (言いにくいことめちゃくちゃ長文書いて思いとどまってまって全部消した部下のモチベーションに配慮できるいい上司)」「上司視点になって胸がぎゅっと締め付けられる。『いや、ここまでいっちゃうとな、いやしかし自分が言うべきことではあるよな。そうだ! こういうのは対面で言った方が誤解がなくていいよな。消そ』」「色んなものを飲み込んで了解しましたになったんだろうなぁ」「これすぎて爆笑しちゃった ずっと画面凝視して待つよね。3点リーダーが点滅してる間ずっとハラハラが止まらない」「ドキドキして待つやつですね」など、数々のコメントも寄せられました。

投稿主さんに聞いてみた

今回は投稿主のてとらんさんに、この投稿についてさらに詳しく深堀りしてみました!

── 上司は何故こんなに時間が空いたのか、考えられるところとしてはどのように思われますか?

自分は上司の立場ですが、言いたい事があったけど今言わなくていいなとか文字で言うとキツいかな……とか色々飲み込んで一言になってしまいます。

── 「了解しました」の文字を見た瞬間、部下はどのような気持ちになると思うか、お聞かせいただけますか?

部下の立場でやられると拍子抜けするのと、何を言いたかったのか気になりますね(笑)

── 今回のポストが大きな反響を生んでいますが、率直なご感想などはございますか?

想像以上にみんな経験があることにびっくりしました。チャット書きながら悩むのは今後気をつけようと思います(笑)

とても沢山の共感を集めたこのやり取り。「みんな同じなんだな」と思うと、なんだかホッとしますね♪