今年の夏休みも楽しい思い出をたくさん作った方は多いのではないでしょうか。福島県二本松市の東北サファリパーク サル劇場(@sarugekijo_)では、こんな楽しい思い出があったそうです。公式Xの投稿をご紹介します。

「今年も沢山の方々に参加していただけました」というテキストとともに投稿されたのは、竹筒の前にならぶケープペンギンたち。

流しそうめん? と思いきや、流れてくるのは「アジ」でした。

ツルツルとすべりおちてくるアジを次々と競うように食べるペンギンたち。上流で取り合ったり、すり抜けて下流でキャッチしたりとそれぞれの性格が見えるようです。

この投稿には2.1万いいね(9月9日時点)と多くの反響が寄せられました。「左手前のこ他に圧倒されて何もできなくてかわいいw」「左の手前のこ応援してる。取るチャンスあったのに逃してるのかわいい。」とじっと待つペンギンに注目したり、「後ろの順番待ち勢が気になるｗ」「“右利き”とか“サウスポー”とかあるのかな?」と人によって見るポイントはさまざまのよう。

まだまだ暑さの残る季節、涼しげな「流しアジ」に夢中なペンギンの動画で涼しさを感じてみては?