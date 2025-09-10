地面にゴロンと寝転がったモチモチまんまるな生き物。アザラシ? 食パン? いいえ、柴犬です!

TikTokで人気を集める、愛されボディの「柴雄」くん。今日は大好きなおじいちゃん、おばあちゃんと楽しい休日を過ごしているのですが、そのくつろぎ方がちょっぴり変わっているようで……

地面にぽってりと寝転がり、気持ちよさそうに目を細める飼い犬の「柴雄」くん。おばあちゃんがやってきて、柴雄くんの足を持ち上げ、開いたり閉じたり、おじいちゃんが手を持って体をゆらゆらゆすったり……

チワワがつんつんしてきたり…さまざまなちょっかいを掛けられますが、柴雄くんは一切動じず転がり続けます。

それどころか、「もっとお願いします!」と言わんばかりに、前足で「おいでおいで」とポーズしています。大好きなおじいちゃん、おばあちゃんに沢山かまってもらえるのが嬉しいみたいですね。

おじいちゃんとおばあちゃんが帰ってしまった後は、犬とは思えない哀愁いっぱいの切ない表情を浮かべていました。

愛嬌いっぱいの可愛らしい投稿は瞬く間に注目を集め、なんと88.2万回再生。動画には「脱力系いなりずしボディで可愛すぎる」「犬の形をしたマシュマロ」「ワンモアしてるの可愛い」「私にもよしよしさせてください」「周りの人の声も優しくて良い」と、多くのコメントが寄せられています。

こちらのアカウントでは、柴雄くんが川遊びを楽しむ姿やおうちでくつろぐ姿など、さまざまな癒し動画を発信しています。柴雄くんのまったりライフを、ぜひ覗いてみてくださいね!