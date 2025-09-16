物価高が続く昨今、お手頃価格で美味しい“ちくわ”レシピがすごい!? 食はもちろん、近年は子育て中のママとしての情報発信もしているタレント・ギャル曽根さんによる投稿が、話題を呼んでいます。

ギャル曽根さんの公式YouTubeチャンネル「ごはんは残さず食べましょう」(@galsone_1204)で公開された今回のレシピは「 【簡単】爆速＆激安！ちくわの大量消費レシピ第2弾!」。簡単かつスピーディーに作れる3品を、実際にギャル曽根さんが調理しながら紹介しています。ちなみに、自己紹介の前にはちゃっかり事前準備も。

下準備をするギャル曽根さん

一品目は、ギャル曽根さん流「ちくわのナポリタン」。「(家の)エビ料理はほぼちくわだから」と語るギャル曽根さん、え、どういうこと……!?

フライパンに玉ねぎとピーマンを入れ、オリーブオイルを2回し。さらに、”エビっぽく”大きめに切ったちくわを投入。…このナポリタンはパスタ麺を使っておらず、ご飯のおかずとしても活躍!

具材を炒めて、続いてみりんを投入! みりんをしっかりと入れることで、ケチャップの角がとれ、お子さんも食べやすくなるのだそう。

塩胡椒とケチャップを加えつつ、火を入れて酸味をとばしたら、あっという間に一品目の「ちくわナポリタン」が完成。続いて、「チーズちくわ巻き」の調理に取り掛かります。とろけるチーズをちくわに詰める作業では、勢い余ってチーズが反対側の穴から出てきたり、悩みに関する人生観を話したり、フリーダムな時間が流れます。

めちゃくちゃ美味しそう

ちくわを大葉とともに春巻きの皮で巻き、巻き終わりを水で止めたら、あとは多めの油をフライパンに敷いて焼くだけ。香ばしい色合いの皮と、とろけたチーズが飯テロすぎる……。

最後の三品目は、“エビといえば”とギャル曽根さんが話す「ガリバタ」をちくわで表現した「ガリバタちくわ」。一品目と同様、ちくわをエビに見立てるギャル曽根さんにとって、エビがどこにもない……というツッコミは通じません。

フライパンにバターとちくわ、レンジでチンしたブロッコリーを入れ、さらにたっぷりの刻みニンニクを加えたら、あとは炒めるだけ。すべての具材に火が通っているので、軽く炒めて焼き目をつけ、塩で味を調えれば出来上がり!

あまりの完成度の高さに、動画を撮影していたギャル曽根さんの友人・あず姉さんも、試食で「エビ…!」と感動!? このレシピ、めちゃくちゃ作ってみたくなる……。

レシピの詳しい分量は動画の中や概要欄で紹介されており、さらに、ギャル曽根さんのYouTubeチャンネルでは、レシピのほかにも、コンビニのおすすめ商品やキッチングッズ紹介など、日常生活に役立ついろんな投稿が。ぜひ、日々のごはんや買い物の参考にしてみては?