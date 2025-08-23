桃の季節も終盤ですが、ぜいたくに桃を使った大人のレシピがSNSで話題になっています。教えてくれるのは、ニッカウヰスキー【公式】(@nikka_jp)さんです。

桃好きの皆に捧げるぞい!

🍑桃のとろとろミルクウイスキー🍑

グラスに切った桃を入れてつぶし、砂糖を適量加える!氷を入れて、#ブラックニッカ クリアと牛乳を注ぎ、よく混ぜて完成じゃ!桃の香りとまろやかさが堪らんうまさじゃよ!桃の季節を心ゆくまで愉しみたいのう!

(@nikka_jpより引用)

なんて美味しそうなカクテル。とろとろの桃に注がれる牛乳とウイスキー、このビジュアル最強ですね。

作り方はとっても簡単。カットした桃をグラスに入れてつぶし、お砂糖を加えます。つぶし加減や甘さはお好みで。そこに氷を入れて、牛乳とブラックニッカを注いで混ぜたら完成です!!

SNSで紹介されると、「大人のフルーチェやないか……」「こんなん絶対美味しいやつ…」「ウイスキーの不思議な組み合わせで、新境地」「めっちゃ美味しそ!!!! 桃買おう…!」といった反応が寄せられるとともに、桃を買いに走る人が続出(笑)。

早速作ってみたという人からは、「信じらんないくらい美味しくて、ちょっとほろ酔い」「ああ〜 それぞれの甘みがブレンドされてトロトロになって最高ですね」と満足気なコメントが寄せられていました。

桃好きの人も、そうでもない人も、この1杯は試す価値あり。ぜひ、作ってみてくださいね。