9月になってもまだまだ暑い日が続く日々。ロバート・馬場裕之さんが自身のYouTubeチャンネル「馬場ごはん〈ロバート〉Baba's Kitchen」に投稿したレシピ動画が話題になっています。

冒頭で、今回のレシピ「夏野菜南蛮漬け」の文字を黒板を掲げる馬場さんに、悲鳴を上げるスタッフ。ホラー要素はなさそうですが……。

よく見ると「蛮」の字がなんか変! 「うちの母親が国語の教員免許をもってて……」と書き直して動画がスタート。

調理時間は約18分、難易度は★ひとつ。オクラ・みょうが・キュウリ・ミニトマトと、水やポン酢、めんつゆ、輪切り唐辛子、ごま油を合わせた南蛮酢の材料を用意します。

まずは野菜をカットしていきますが、オクラをネットに入れたまま洗いうぶ毛を取ったり、きゅうりに隠し包丁を入れて味をしみこみやすくなるテクニックなど、料理をおいしく仕上げるポイントも紹介されます。

今回使用するオクラ・みょうが・キュウリ・ミニトマト以外の野菜でつくってももちろんOK。おすすめの野菜を聞かれ、「トウモロコシ、ナス、ズッキーニ、結構いろいろありますね」と答える馬場さん。

さらに意外なところでは「スイカの赤いところを食べた後の緑の部分も、皮をむけば瓜っぽく食べられます」。

今回火を通すのはキュウリだけ。フライパンで炒めて焦げ目がついたら、南蛮酢の材料を入れて沸騰させ、熱いまま野菜にかけ、さらにごま油をタラリ。粗熱をとって冷蔵庫でしっかり冷やせば完成！オクラ・みょうが・ミニトマトは生のままで使うので、フレッシュな味わいが楽しめるそう。

すぐ食べても、常備菜として3日間くらいは食べられると馬場さん。さらに食べた後に余ったつけダレは、冷やし中華のたれや、バターを加えてバタぽん炒めの調味料にも。ただし水分が入っていて傷みやすいので、早めに食べたほうが良いそうです。