あまり時間はないけれど、あと一品作りたい! と思うことってありますよね? そんな時におすすめしたいのが、全農広報部【公式】日本の食を味わう(@zennoh_food)がXで公開している沖縄料理「にんじんシリシリ」です!!

にんじんとツナだけでつくる、にんじんシリシリをご紹介!にんじんは千切りにし、ごま油を引いたフライパンで炒め、油を切ったツナと調味料(みりん小さじ2、しょうゆ小さじ1/2、顆粒だし小さじ1/2)を加え、汁気がなくなるまで煮絡め完成。にんじんの甘さとツナの旨味がマッチして美味しいです

(@zennoh_foodより引用)

にんじんとツナだけで作れちゃうにんじんシリシリ、美味しそうですね。どちらも常備されていることの多い食材なので、思い立ったときにすぐに作れちゃうのがいいですよね。

作り方はとっても簡単。まずはにんじんを千切りにします。

ごま油を引いたフライパンでにんじんを炒め、全体に油がなじんだら、油を切ったツナと調味料(みりん小さじ2、しょうゆ小さじ1/2、顆粒だし小さじ1/2)を入れて絡めます。

汁気がなくなるまで煮絡めたら完成です!!

鮮やかなオレンジ色のにんじんシリシリ。お弁当のおかずにもぴったりですね。ぜひ、お試しください!