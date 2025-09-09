ローソンは、9月9日より、全国のローソン店舗限定(一部店舗でのお取り扱い、ナチュラルローソン・ローソンストア100は除く)で「Disney go out collection」第3弾として、ディズニー・アニメーション映画『ズートピア』のキャラクターがプリントされたエコバッグとアクリルキーホルダー、ステッカーを販売する。

店頭販売は、9月9日より発売～商品がなくなり次第終了。北海道・九州・中国地域・愛媛・田子町店(青森)は9月10日発売、江津敬川店(島根)・内子五十崎インター店(愛媛)は9月11日発売。

取り扱い商品は、「エコバッグ(全2種)」(各1,760円)、「アクリルキーホルダー (ランダム全8種)」(880円)、「ステッカー (ランダム全10種)」(550円)。いずれもコミック棚にて販売する。

「エコバッグ(全2種)」(各1,760円)※

また、ローソンマルチコピー機にてオリジナルうちわの販売も行う。販売期間は9月9日～2026年3月30日。ラインナップは『フィニアスとファーブ』『ダックテイルズ』『シークレット・アイドル ハンナ・モンタナ』ローソンオリジナルうちわ(全21種)で、一般的なサイズ・ジャンボサイズともに350円。

