BANDAI SPIRITSは8月22日より、「ファンタジア」公開85周年を記念した「〈Disney FANTASIA〉85th Anniversary 限定コレクション」の抽選販売を、公式通販サイト「プレミアムバンダイ」にて開始している。

「〈Disney FANTASIA〉85th Anniversary 限定コレクション」

「〈Disney FANTASIA〉85th Anniversary 限定コレクション」は、「ファンタジア」公開85周年を記念して、魔法使いの弟子姿のミッキーぬいぐるみと、オリジナルデザインのボックスに入ったメダル・ピンズ・チャームをセットにしたコレクション。

「〈Disney FANTASIA〉85th Anniversary 限定コレクション」限定ぬいぐるみ

ぬいぐるみは、ぎゅっと抱きしめたくなる約65cmのビッグサイズで、靴の裏には85周年を記念したロゴ刺繍が入っている。

「〈Disney FANTASIA〉85th Anniversary 限定コレクション」コレクションボックス

コレクションボックス(約22cm)は、物語の扉をそっとひらくようなデザインで、中にはきらりと輝くメダル(約6cm)、チャーム(約4.5～5.5cm)、ピンズ(約5.5cm)が。ここでしか手に入らない特別なボックスとなっている。

価格は5万円(送料込)。8月22日〜9月24日まで、バンダイナムコグループ公式通販サイト「プレミアムバンダイ」にて抽選販売の受付が行われている。当選発表は9月下旬、発送は2026年3月の予定。

(C) Disney