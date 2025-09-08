サニーサイドアップは10月3日より、Happyくじ「Disney Wishing Stars」をセブン-イレブン、イトーヨーカドー、ゆめタウンにて順次販売する。

Happyくじ「Disney Wishing Stars」

Happyくじ「Disney Wishing Stars」には、その名のとおり夜空に彩る“願い星”を連想させる、神秘的なデザインが施されたアイテムが登場。全11作品のキャラクターが、全10等級+Last賞にてディズニー作品の名シーンを再現している。価格は790.90円。

【A賞】シーンフィギュア『アナと雪の女王2』

水の精霊ノックに跨るエルサが、スカーフをなびかせながら走る疾走感を描いた、同くじイチオシのフィギュア。サイズは約H23cm。

Happyくじ「Disney Wishing Stars」A賞 シーンフィギュア『アナと雪の女王2』

【B〜D賞】シーンフィギュア

B賞は『塔の上のラプンツェル』、C賞は『アラジン』、D賞は『リトル・マーメイド』のシーンから、それぞれ願いが叶う瞬間を切り取ったフィギュアが登場。

Happyくじ「Disney Wishing Stars」B賞 シーンフィギュア『塔の上のラプンツェル』

Happyくじ「Disney Wishing Stars」C賞 シーンフィギュア『アラジン』

Happyくじ「Disney Wishing Stars」D賞 シーンフィギュア『リトル・マーメイド』

そのほかE賞〜J賞には、普段使いしやすいアイテムやコレクタブル要素の高いアイテムがずらり。

Happyくじ「Disney Wishing Stars」F賞 スタープレート、I賞 ラバーチャーム

【E賞】トートバッグ

上品な厚手のサテン生地のトートバッグ。全3種で、サイズは約W33×H41cm。

【F賞】スタープレート

サイズ約直径15cm以内のメラミン製の星形プレート。全5種。

【G賞】ポストカードブック

感動的なシーンを美しく収めたのポストカードコレクション。全6種。サイズは約W10×H14.8cm。

【H賞】マルチケース

魔法のような輝きをオーロラ生地で表現したケース。サイズは約W10×H7cm。

【I賞】ラバーチャーム

作品に登場するキャラクターたちを柔らかなのラバー素材で表現したチャーム。全8種。

【J賞】ダイカットステッカーセット

同作品のステッカーが5枚入った贅沢なセット。直径8cmのビッグサイズ、全6種。

【Last賞】ポスターフィギュア『ピーター・パン』

最後のくじを引くともらえるLast賞では、まるでポスターから飛び出てきたかのような臨場感を演出するポスターフィギュア『ピーター・パン』が登場。サイズは約H20cm台座付き。

Happyくじ「Disney Wishing Stars」Last賞

(C)Disney