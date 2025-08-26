タカラトミーは10月中旬、ダイキャスト製ミニカー「TOMICA TUNES DISNEY CHARACTERS Vol.2 SPACE RETRO」を発売。8月28日より、公式ショッピングサイト「タカラトミーモール」にて予約受付を開始する。

「TOMICA TUNES DISNEY CHARACTERS Vol.2 SPACE RETRO」

ダイキャスト製ミニカー「トミカ」にキャラクターが乗車して“かわいくチューンアップした”シリーズ『TOMICA TUNES』。シリーズ第3弾となる「TOMICA TUNES DISNEY CHARACTERS Vol.2 SPACE RETRO」は、「スペース&レトロ」をテーマに、ディズニー作品と馴染みの深い宇宙モチーフ(スペース)と、大人にとって懐かしさのあるUFO(レトロ)を掛け合わせたUFO型のダイキャスト製ミニカーとなっている。価格は1,320円。

フィギュアはトミカから乗り降り可能な仕様となっており、手足を動かしポージングすることも。UFOのドーム、台座、フィギュアは取り外しできるため、複数集めるとフィギュアを乗り換えたり、台座を付け替えたりして楽しむことができるという。

また、台座の下からライトで照らすと、まるで光線(ビーム)が出ているかのような演出も。思わずSNSでシェアしたくなるような商品となっている。

ラインアップは全6種。今年30周年を迎える映画『トイ・ストーリー』で話題の「バズ・ライトイヤー」「エイリアン」「ロッツォ」と、「ミッキーマウス」「ミニーマウス」「ドナルドダック」という顔ぶれで、どのキャラクターが入っているかは開封するまでのお楽しみ。

(C)TOMY (C)Disney (C)Disney/Pixar