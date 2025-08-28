東京ディズニーシーは2026年4月15日～2027年3月31日の期間、アニバーサリーイベント「東京ディズニーシー25周年"スパークリング・ジュビリー"」を開催する。

25周年となる今回のアニバーサリーイベントでは、パークのさまざまな"海の魅力"から着想を得た特別な色「ジュビリーブルー」をテーマカラーに、パーク一帯がきらめくジュビリーブルーで彩られる。エントランスの目の前にある「ディズニーシー・アクアスフィア」の周りや、奥に続くミラコスタ通りでは、特に華やかなデコレーションを施してゲストを迎える。その先に広がる各テーマポートでもジュビリーブルーの彩りが添えられ、25周年の祝祭感は続く。また、夜のメディテレーニアンハーバーでは、東京ディズニーシー・ホテルミラコスタ(R)の壁面に映像が映し出され、25周年のテーマソングにのせたきらめきに溢れた世界が広がり、25周年の夜を彩る。

そのほか、25周年のデコレーションで彩られるレストランや限定フードワゴンなどでスペシャルメニューが登場する。周年の幕開けの一部期間では、東京ディズニーシー・フード&ワイン・フェスティバル​も開催される。また、ジュビリーバッジをはじめとした特別感あるジュビリーブルーのスペシャルグッズや、25周年ならではのダッフィー&フレンズのスペシャルグッズが登場する。

スパークリング・ジュビリー・セレブレーション

「メディテレーニアンハーバー」では、25周年を祝う特別な衣装に身を包んだミッキーマウスをはじめとするディズニーの仲間たちと一緒に盛り上がるセレブレーションを実施する。特別な装飾が施された船に乗って登場したミッキーマウスたちが、みんなでお祝いしようと呼びかけると、陸上にも東京ディズニーシーおなじみのディズニーの仲間たちが登場し、楽しく華やかなお祝いでゲストと一緒に盛り上がる。

ダンス・ザ・グローブ!

アメリカンウォーターフロントの「ウォーターフロントパーク」では、この期間だけの特別な舞台が準備され、ミッキーマウスがお届けする世界のダンスと音楽の祭典「ダンス・ザ・グローブ!」をアニバーサリーイベント開催に先駆けて2026年1月14日より開演する。

さまざまな文化が行き交いながら発展してきたエンターテイメントをみんなで祝おうというミッキーマウスからの呼びかけに、ディズニーの仲間たちが集まり、世界各地のバラエティーに富んだスタイルのダンスと音楽を披露する。ショーの途中には、東京ディズニーシー初登場となるディズニー映画「ミラベルと魔法だらけの家」のミラベルをはじめ、ディズニー映画「塔の上のラプンツェル」のラプンツェルやディズニー映画「ベイマックス」のヒロも登場し、一緒にお祝いする。さらにアニバーサリーイベント開催期間中には、ショーのフィナーレでミッキーマウスたちが25周年の衣装で登場し、華やかな演出とともに盛り上げる。

(C)Disney