現在放送中の連続テレビ小説『あんぱん』(NHK総合 毎週月～土曜8:00～ほか ※土曜は1週間の振り返り)で朝田家の三女・メイコを演じている原菜乃華。4日から放送されている第19週では、メイコが思い続けてきた辛島健太郎(高橋文哉)と再会し、告白、結婚、さらに、2児の母になるという怒涛の展開が描かれた。原にインタビューし、メイコの人生の転機をどのように演じたのか話を聞いた。

112作目の朝ドラとなる『あんぱん』は、漫画家・やなせたかしさんと妻・暢さん夫婦をモデルに、何者でもなかった2人があらゆる荒波を乗り越え、“逆転しない正義”を体現した『アンパンマン』にたどり着くまでを描く愛と勇気の物語。小松暢さんがモデルのヒロイン・朝田のぶ役を今田美桜、やなせたかしさんがモデルの柳井嵩を北村匠海が演じ、脚本は中園ミホ氏が手掛けている。

第19週の怒涛の展開に、原は「びっくりしました。早い! と思って」と振り返る。

「台本をいただく前に、『メイコ結婚して子供が2人生まれるよ』と言われて、『えー! 1週で何があったんだろう』と思うぐらい、とんでもないペースで進んでいったので驚きでした」

メイコを演じると決まった時点では、この展開については知らなかったという。

「もしかしたら東京で歌手デビューするとか、いろんな説があって、健太郎さんと結ばれることも全く決まってなくて、私も台本を読んで初めて知ることばかりです」

健太郎とのシーンで特に印象に残っているのは、健太郎に告白する場面とのことで、同シーンでは喜びの涙を流した。

「結ばれるまでが本当に長かったなと思って。メイコは初恋が叶っているので、すごくピュアで純粋な恋にキュンキュンしながらも温かい涙が出るようなシーンだと思いますし、見守っているのぶ姉ちゃん、蘭子姉ちゃん(河合優実)、嵩さんが親の顔をしていて、あのシーンは『よかったね』という顔をしている3人の表情も見どころになっています。現場でも『3人の保護者感が強くて面白い』と話題になりました(笑)」

結婚・出産でメイコが強く「早速尻に敷き始めている(笑)」

結婚前後のメイコの変化についても言及した。

「メイコは結婚前と結婚後でガラッと変わって、口調も大きく変わっているので、見ている人からしたら唐突だなと思われるのかなと。みそっかすだったメイコが、ちゃんと女性として自立して成長していくところの、描かれていない空白の期間を埋められるような芝居ができたらいいなと思いながら演じました」

特にメイコの変化を感じたのが、東京でヤムおんちゃんこと草吉(阿部サダヲ)を見かけたという健太郎に対して、「健太郎さん、なんで教えてくれんが!」と強い口調で言い放ったシーンだという。

「今までのメイコだったら絶対にそういう言い方はしないので、早速尻に敷き始めていると思って(笑)。あのシーンは、結婚して子供を産んで女性としてより一層強くなったメイコの良さを感じました」

健太郎役の高橋とは「薬指に指輪をつけているのが違和感ですね」という話をしたと明かす。

「メイコと健太郎の雰囲気がとてもよく似ているなと。ふわふわしていて周りを明るくするような似た者同士の夫婦の温かさを作れたらいいなと思って演じています」