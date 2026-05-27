「今日は、とにかくツッコんでください」スタッフからそう言われた瞬間、不安しかなかったという。相手は、ボケ続けるアンジャッシュ・児嶋一哉。しかもロケは1泊2日だった――。

独特な感性と言葉選びで人気を集める滝沢カレンだが、25日に放送されたTBSの料理番組『滝沢カレン＆和田明日香のフィーリンきっちん』(毎週月～金9:55～)では、“これまで一番大変だった仕事”として、約10年前の忘れられないロケを振り返った。

  • 滝沢カレン

    滝沢カレン

「人生でツッコミなんかしたことない」戸惑い続けた1泊2日ロケ

番組では、MCの滝沢カレンが、今週のテーマ食材であるタコと、ゲスト・細田佳央太の好きな食材を組み合わせ、「タコとアスパラのガーリックソテー」を調理。料理好きだという細田もリラックスした表情でトークを繰り広げた。

その中で、「これまでで一番大変だった仕事」について話題が及ぶと、滝沢は「大変だったのは2つあって、同じ日にそれがありました」と切り出した。

その1つが、児嶋とのロケだったという。滝沢は、「そのお相手がアンジャッシュの児嶋さんだったんですけど」と切り出し、スタッフから「今日はとにかくツッコんでください」と指示を受けたことを回想。「児嶋さんがたくさんボケますので、カレンさんはどんどんツッコんでください」と言われたというが、「私、人生でツッコミなんかしたことまずないですし」と苦笑いを浮かべた。

さらに過酷だったのが、そのロケが“1泊2日”だったことだ。アシスタントを務めるお笑いコンビ・さや香の新山も、「泊まりで!? 1泊2日でツッコむ? 芸人でも大変ですよ!」と驚きの声を上げた。

滝沢は「本当に大変でした!」と即答。「児嶋さんはすごい大ボケしてくださるので」と振り返りながらも、当時は必死だった様子を明かした。

「今でも思い出せる」大雨の船ロケも重なった過酷な1日

さらに、その日は悪天候にも見舞われたという。

滝沢によると、夜には大雨が降り、船で漁に出るロケも予定されていたそうで、「それが今でも思い出せるくらい」「10年前くらいなんですけど、本当に大変でした」とバラエティの現場と真剣に向き合った状況を懐かしんだ。

また、「児嶋さんも絶対大変でした」と相手を気遣う場面も。独特なワードセンスやマイペースなキャラクターで知られる滝沢だが、その裏には、慣れない“ツッコミ役”にも全力で向き合っていた過去があった。

【編集部MEMO】
『滝沢カレン＆和田明日香のフィーリンきっちん』は、週ごとに決まるテーマ食材と、ゲストの好きな食材から着想を得て、MCが自由な感性で料理を作り上げる料理番組。「料理に正解はない、作って楽しい、食べておいしい!」を掲げ、ルールや細かい工程に縛られず、料理中に起こってしまう多少のミスもフィーリングでカバーしながら斬新なレシピを開発していく。

テレビ解説者・木村隆志のヨミトキ 第120回 『イロモネア』のスピンオフ『マネモネア』の勝算とは――“モノマネ”をめぐる状況が令和で激変・好転した背景
「お相手が児嶋さんだったんですけど…」10年前の“過酷すぎるロケ”を滝沢カレンが告白「本当に大変でした!」「今でも思い出せるくらい」
『6SixTONES』『Golden SixTONES』…SixTONES冠番組が上位で存在感＝4月度テレビ番組ポスト数ランキング
2週間で13㎏増の『ドラゴン桜』でブレイク　細田佳央太が一番大変だった役作りとは「4カ月の急ピッチで…」
「夢が叶った!」「ものすごくテンションが上がってます」小泉孝太郎、20代の頃から夢見ていた“念願の番組”がついに実現　2006年のドラマ『ガチバカ!』で共演した手越祐也とMC初タッグ
62kmのアーケードと白く輝く山…『世界遺産』に「壮大な歴史にロマン」「テレビで観られてよかった」と反響
「俺らのモモちゃん、頑張れ!」 澤穂希の“後継者”なでしこ谷川萌々子の『情熱大陸』に反響
北村匠海が永瀬廉のリブート後だった…驚きでX大盛り上がり『リブート』最終回、3月度テレビ番組ポスト数ランキング1位
「警察呼ぶよ」で即返信　佐々木希、厳しい事務所ルールに反抗した過去
杏の母としての想いに「泣いてしまった」 世界に一つの美濃焼タイルアートに感動の声
今年一番の大寒波の中、雪山で過酷対決へ――展開を追いたくなる『水曜日のダウンタウン』が高注目度
「家庭菜園からも化石が見つかるとかすごすぎる」『世界遺産』アンティコスティ島特集に感動の声
関連画像をもっと見る