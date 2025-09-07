連続テレビ小説『あんぱん』(NHK総合 毎週月～土曜8:00～ほか ※土曜は1週間の振り返り)のファン感謝祭が6日、高知市文化プラザかるぽーと 四国銀行ホールにて開催され、主人公・柳井のぶ役の今田美桜、のぶの母・朝田羽多子役の江口のりこ、のぶの妹・辛島メイコ役の原菜乃華が登壇した。

今田美桜、無事に撮影を終え安堵「本当にほっとしていて」

112作目の朝ドラとなる『あんぱん』は、漫画家・やなせたかしさんと妻・暢さん夫婦をモデルに、何者でもなかった2人があらゆる荒波を乗り越え、“逆転しない正義”を体現した『アンパンマン』にたどり着くまでを描く愛と勇気の物語。小松暢さんがモデルのヒロイン・朝田(柳井)のぶ役を今田美桜、やなせたかしさんがモデルの柳井嵩を北村匠海が演じ、脚本は中園ミホ氏が手掛けている。

イベントには850人の『あんぱん』ファンが来場。大きな拍手に迎えられた3人は、「ありがとうございます」と笑顔を見せた。

今田が「ちょうど去年の今頃、海で一緒に撮影しました」と振り返ると、原も「暑かったですね」とにっこり。江口は「羽多子として高知に来るのは初めてです」と話した。

司会の永松隆太朗アナウンサーから「今田さんは全くのぶとは雰囲気が変わって」と指摘されると、今田は「すみません。撮影が終わってさっぱりしました(笑)」と返し、「(撮影が)終わって2週間ぐらい経つんですけど、1年間無事に撮影が大きな病気とかケガなくみんなで終われたというのが本当にほっとしていて、それが一番の大きいですね」と心境を述べた。

そして、今田は「今日久しぶりにお二人ともあったんですけど、一気にあのときの感覚に戻るなと思ってワクワクしています。撮影の前室とか撮影のときのことをいろいろ思い出しました」としみじみ。原は、大勢の観客を見渡して「こんなに温かく迎えていただいてとってもうれしいです。ありがとうございます!」と喜んだ。

「濃密な時間」「のぶと一緒に自分に対してもすごく向き合った1年間だった」

『あんぱん』の撮影を経て変わったことはあるか聞かれると、今田は「今後また違う作品に入って見つけるのかなと思ったりしていますね。まだ楽しかった思い出とかに浸っちゃっています」と回答。

また、「何者にもなれない」というのぶのセリフが心に刺さったと言い、「1年間という撮影は本当に楽しくてすごく充実していて濃密な時間だったんですけど、そんな中にも大変だなとか、正解が見えないまま悩んだりすることもいろいろあって、だからあの言葉はすごく刺さって、のぶと一緒に自分に対してもすごく向き合った1年間だったなと思っています」と振り返った。

そして今田は、高知の人たちの『あんぱん』愛について「本当に伝わっていて、離れていますけどエールを感じていました。支えられていました」と言い、「高知は何度か『あんぱん』期間中お邪魔していたんですけど、そのたびに皆さんが温かく迎えてくださって、離れていても皆様の温かい言葉が常に沁みていまして、撮影を頑張れていました」と感謝。「最後まで温かく見守ってもらえたらうれしいです」と呼びかけた。

江口も「こんなに愛がいっぱいで驚きました。ありがとうございます」と感謝。原も「初日に高知で撮影して、来るのは4回目なんですけど、高知の皆さんの温かさを来るたびに感じていますし、『あんぱん』愛もビシバシ伝わって、すごく『あんぱん』という作品が愛されているんだなと感じますし、素晴らしい作品に携わることができてうれしいなと思います」と語っていた。