現在放送中の連続テレビ小説『あんぱん』(NHK総合 毎週月～土曜8:00～ほか ※土曜は1週間の振り返り)で辛島健太郎役を演じている高橋文哉にインタビュー。嵩とメイコ(原菜乃華)の恋、そして結婚について話を聞いた。

112作目の朝ドラとなる『あんぱん』は、漫画家・やなせたかしさんと妻・暢さん夫婦を モデルに、何者でもなかった2人が“逆転しない正義”を体現した『アンパンマン』にたどり着くまでを描く愛と勇気の物語。小松暢さんがモデルのヒロイン・朝田(柳井)のぶ役を今田美桜、やなせたかしさんがモデルの柳井嵩を北村匠海が演じている。

高橋演じる健太郎は、嵩の東京高等芸術学校時代の同級生で、小倉連隊で嵩とともに戦争を体験。戦後、高知の闇市で嵩と店を開いた後、東京でNHKのディレクターとなり、プライベートではメイコ(原菜乃華)と結婚し、2人の娘を授かった。

第19週で、メイコからの告白、結婚、2児の父となるという怒涛の展開が描かれたが、高橋は告白シーンが特に印象に残っているという。

「このシーンは台本を読んだ段階でも『ついにきた!』という感じがしました。のちの義理の兄、義理の姉に見守られながら階段の上で。いろいろ考えてみると緊張するシーンだなと思いました。現場でも自然と拍手が起こって、やっと言えてよかったというのもありますし、2人の今後が楽しみになるなというシーンになりました」

メイコは結婚を機に女性として強く変化しているが、健太郎については結婚後も「変わらない」と高橋は語る。

「変わったことと言ったら、義理のお姉ちゃんののぶさんと蘭子さん(河合優実)に緊張するぐらい。良くも悪くも変わらないことだと思います」

また、「健太郎はいつメイコに恋心を抱いたのか?」と尋ねると、「これは皆さんに想像してもらおうと思いながらやっていました」と明かさず。

「僕の中では告白シーンの前から考えていたものがあって、ちょっとずつ上がっていったんだろうなと。でも、それを言うことによって、ここか! となってほしくないという部分もあって」

その上で、「メイコという存在が心の片隅にずっと居続けたんだろうなということだけは大切にしよう」という思いで演じたと言い、「何かあった時にふと思い出すような、ふと寂しい時に会いたくなる人。そういう存在であったけど、自分が気づいてなかっただけなんだろうなと思います」と語った。

また、演じる上で恋心を見せないように意識していたことも明かした。

「健太郎の恋心が入っていると、健太郎らしく見えなくなってしまう気がしていて、僕の中では(メイコに対する気持ちの変化について)細かく決めていましたが、顔に絶対出さないようにしていました」

さらに、高橋自身としては「この人はいつメイコと向き合うんだ」と、じれったい思いもあったと吐露しつつ、恋心を封印して演じていたという。

「そこを考え出すとどんどんあざとくなると思い、健太郎を演じる初期の段階で『あざとくならないようにやりたい』と話していたので、そこは考えず、大切な人ぐらいな、それ以上でも以下でもないというのを僕の中で決めていました。もちろん会えたらうれしいし、会えなかったら寂しいし、みたいな特別な存在にしていました」

■高橋文哉

2001年3月12日生まれ、埼玉県出身。2019年、特撮ドラマ『仮面ライダーゼロワン』の主演として俳優デビュー。以降、ドラマ『最愛』(21)、『君の花になる』(22)、『フェルマーの料理』(23)、『伝説の頭 翔』(24)、映画『交換ウソ日記』(23)、『ブルーピリオド』(24)、『あの人が消えた』(24)、『少年と犬』(25)、『夏の砂の上』(25)などに出演。2025年度前期の連続テレビ小説『あんぱん』で朝ドラ初出演を果たした。

