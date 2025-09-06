お笑いコンビ・ウエストランドの井口浩之が8月24日、YouTubeチャンネル『動画、はじめてみました【テレビ朝日公式】』に出演。Mr.Childrenの楽曲「HERO」にまつわるエピソードを語った。

自分が出ていない番組で名前を出してくれた明石家さんま

ラッパー・SAMとの対談で、好きな音楽を聞かれ、「ミスチルが好きで。『HERO』っていう曲が元々好きだった」と答えた井口。「ある時、桜井さんがそれを歌いながら珍しく泣いてたんですよ。歌いながら泣くこと全然やらない人なのに」と話しつつ、「後々何かで読んだら、“脈々と受け継がれていく。自分が若手のときこうだった、自分がキャリアを重ねたら若手が”って。受け継がれていくことに対するうれしさというか。間違えていたら申し訳ないんですけど、そういうことを言ってて」と続けた。

また、井口は、「僕が出てない番組で、さんまさんが僕の名前を出してくれた。“こないだウエストランド井口にこう言われたんや”って」と明石家さんまのエピソードを披露。「ここ数年で一番うれしかった」と振り返りながら、「なんでこんなにうれしいんだろう? と思ったら、爆笑問題の2人がさんまさんをとにかく好きで」と吐露。「爆笑問題が大好きなさんまさんが、後輩で爆笑問題を好きな僕のことを言ってるうれしさというか。好きな人の好きな人が僕のことを言ってくれてる」とその理由を説明し、「そういう意味の歌詞なのかはわからないけど、改めていいなって思った」としみじみつぶやいていた。