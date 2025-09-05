「すごい!」「クレイジージャーニー?」 三四郎・小宮&ジャンポケ・太田、後輩芸人のセレブエピソードに驚がく

お笑いコンビ・タイムボムのニックが8月29日深夜、ニッポン放送のラジオ番組『三四郎のオールナイトニッポン0(ZERO)』(毎週金曜27:00～28:30)にゲスト出演。数々の“セレブエピソード”について真相を語った。

“富豪キャラ”の真相とは

音楽家・バッハの子孫とされ、富豪キャラとしても知られるニック。三四郎に真相を問われると、「言っていいですか? もういい? あれ、証拠はまったくない」とぶっちゃけ、「テレビでも、“証拠がないよ”っていつも言うんですけど。“絶対言わないで”とか、カットされるから。だから、結構苦しんでた」と胸の内を吐露。「僕のママは確かにバッハだし、名前もドイツだし」「家系図がないからわからないけど、可能性はある」としつつ、「テレビで言うと、毎回ちょっと大げさになる」とこぼした。

また、“叔母がジョージ・ルーカスの友人”と紹介されることもあるが、これにも、「友達じゃない」とキッパリ。「たまたま隣に住んでるだけ」だと話し、「彼がスタジオを近所に作ろうとしたときに、“作っていいですか?”っていうアンケートをして。“はい”って言った人が、『スター・ウォーズ』を観に行けるっていう。僕も観に行ったけど、他にもたくさん人がいた」と説明。ジョージ・ルーカスと『スター・ウォーズ』を鑑賞したことは事実だが、「お金持ちは関係ない。“違うよ”って言ったら、めっちゃ気まずいと思って」とつぶやいた。

一方で、“はじめてキャッチボールをした相手はマーク・マグワイア”という話は、「それはパパの患者だったんで本当。パパがリハビリやってるので。6歳ぐらいのとき」と肯定。さらに、“13歳の誕生日プレゼントは1億円のレコーディングスタジオ”という話にも、「嘘ではない。額は違う。ビル自体作ったんで高いと思うけど」と回答。しかし、“自宅のスタジオでグリーン・デイにダメ出しされた”には、「それは大げさ。僕のパパの患者がグリーン・デイだった」とし、「僕のCDを渡して、“これはいいけどこれは”みたいな。僕のスタジオまでは来てない」と答えた。

“セレブエピソード”の真相を赤裸々告白したニックに、三四郎・小宮浩信は、「すごいじゃん! 芸人だったらこれぐらいの誇張はありっちゃあり」とフォロー。ニックは、「ウィキペディアも直したい。消してほしい。自分の実力で出たいから、エピソードだと恥ずかしい」「テレビのせいにしてるけど、俺も当時25歳とかで、どうしても売れたいから。でも、もっとちゃんと言えばよかった」と後悔しきりだったが、小宮は、「押していったほうがいいところもある。ニックにしかできないエピソードだから」とやさしく励ました。

そんなニックは、生まれ育ったカリフォルニア州の都市・オークランドでのエピソードを新たに告白。「めっちゃ危ない」と治安が悪いことを強調しつつ、「地下鉄で1日に2回ボコボコにされた」「15歳のときにショットガンで強盗された」「銃で強盗されたのは人生で4回ぐらい」など、数々の強烈エピソードを披露。小宮は、「そっちのほうが面白いよ!」と太鼓判を押し、ジャングルポケット・太田博久も、「これ『オールナイトニッポン』ですよね? 『クレイジージャーニー』……?」と驚がくしていた。

