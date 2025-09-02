お笑いコンビ・ジャングルポケットの太田博久が8月29日深夜、ニッポン放送のラジオ番組『三四郎のオールナイトニッポン0(ZERO)』(毎週金曜27:00～29:00)にゲスト出演。自身の“なくし物癖”について語った。

「最近、アルファードなくしました」

忘れ物やなくし物が多いという太田。この日の放送では、「いろんな物をなくします。一番最近は、アルファードなくしました」と車を紛失したことを明かし、三四郎の小宮浩信は、「ええ? どういうこと?」と仰天。太田は、「とにかく急いでて。そしたら、とんでもなくデカいビルの駐車場があって。4棟ぐらいの」と話し、「そのビルのどこに停めたかわかんない。夜帰って来たら、夜間入り口みたいなところしかなくて。そこまでたどり着けなかった。奥さんに電話して、“ごめん、アルファードなくしちゃった”って」と打ち明けた。

また、過去には、家のカギをなくしてしまった事件も。カギをなくした太田は、妻・近藤千尋のカギを持って行ったというが、「それもなくして……。2人ともカギないから開かなくて」と吐露。妊娠中だった近藤は、「あなたは、なくすことに何の危機感もない。今日はトラウマを植え付ける」「私今日、ここで寝るから。あんたがカギをなくしたせいで、私ここに寝るんだから」と真冬のマンションの廊下で寝ようとしたと告白。その後、近藤に土下座で謝罪し、業者にカギを開けてもらった太田だったが、「そこからもなくしてます」とぶっちゃけていた。

なお同番組は、放送後1週間以内であればradikoで聴取可能(エリア外の場合はプレミア会員のみ)。また、『オールナイトニッポン0』は、ライブ配信アプリ「17LIVE(イチナナ)」で放送と同時に映像でも配信中。放送後には「17LIVE」限定のアフタートークも配信されている。