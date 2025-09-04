お笑いコンビ・タイムボムのニックが8月29日深夜、ニッポン放送のラジオ番組『三四郎のオールナイトニッポン0(ZERO)』(毎週金曜27:00～28:30)にゲスト出演。三四郎・小宮浩信とのエピソードを明かした。

後輩芸人の「おい! 小宮!」にブチギレ

英会話を学ぶため、ゲストにニックを招いた小宮。しかし、ニックは、開口一番、「今日ビックリした。今まで先輩に怒られたのは小宮さんだけなんで。覚えてます? 一回俺に、めっちゃキレたことありますよ」と約13年前の出来事を告白。アメリカから来日したばかりだったニックは、敬語が使えず、「“おい! 小宮!”って言って。そのとき、日本語まったくわかんなくて。怒られてることすら理解できてないけど。俺の相方が、“お前めっちゃ怒られてるよ”って。俺は全然気づいてなかった」と打ち明けた。

それ以降、小宮とは一度も会っていなかったそうで、「今まで人生で怒られたのは、小宮さんだけ。だからずっと、俺のこと嫌いかなと思ってて。だから、今日ゲストに呼ばれてビックリ」と胸の内を吐露。「“俺、先輩だぞ!”みたいな。舞台上じゃなくて裏で。だから、本当に怒ってた。俺より、相方のほうがビビってた。俺は全然わかんなかった」と振り返りながら、「今日はなんで俺が? って。アイクとか厚切りジェイソンのほうがいいのにと思って……」とつぶやいた。

小宮は、「トラウマがあった」と明かすニックに、「だから、目が合わなかったんだ。なんか暗いなと思って。ごめんなさい」と素直に謝罪。当時の出来事について、「自覚がないというか。覚えてなかった」と話し、「別に嫌いなわけじゃないし。ごめん」と和解。ニックは、「ネタをやるときの日本語しか理解できなかったんです」と釈明しつつ、「よかった。よかったです」と安堵すると、小宮は、「筋肉がすごいから怖いな～(笑)。よく怒ったな」と返して笑わせていた。

なお同番組は、放送後1週間以内であればradikoで聴取可能(エリア外の場合はプレミア会員のみ)。また、『オールナイトニッポン0』は、ライブ配信アプリ「17LIVE(イチナナ)」で放送と同時に映像でも配信中。放送後には「17LIVE」限定のアフタートークも配信されている。