サン宝石からこのほど、ごっついリングが登場。指にはめれば、何かを召喚したり退散できたりするかもしれないビジュアルが、中学生の間で話題となっているとか。

ごっつごつのこのビジュアル、絶対、魔術使えますよね。

こちらは、ほっぺちゃんでお馴染み「サン宝石」のカプセルトイ、その名も「中二病が疼くリング」です。あのサン宝石から、こんなごっついリングが登場するとはビックリです。

カラスや目玉をモチーフにしたリングから、爪の中に大きな宝石が埋め込まれたものまで全部で8種あるのですが、どれも怪しげで、強力で、インパクト抜群。指にはめれば、無敵になった気になれそうです!!

SNSで紹介されると、「ヤバ、疼いてきたかもしれへん」「こりゃ疼きますな」「全ての指につけたい笑」「封印されし中二病が解き放たれてしまう お、俺の右腕がーー!!!!!」と、早速、あちこちで中二病発動のきざしが。

また、対象年齢が6才以上に設定されていることに、「6歳から中二病って目覚めるんか…」「『中二病が疼くリング』と『対象年齢6才以上』の組み合わせが、なんだかジワジワ来るな」とツッコむ人もいました。さすがに6才は早すぎます(笑)。

中学生といえば、何者にでもなれそうな気がするお年頃。独自の世界を演出してくれるカプセルトイ「中二病が疼くリング」は1回300円です! 中学生のお小遣いでも充分回せちゃいますので、気になる方はカプセルトイ売り場をチェックしてみてくださいね。