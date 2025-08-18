すみっコぐらしがこのほど、11月より開催される特別展「大絶滅展-生命史のビッグファイブ」とコラボすることに。古生物化したすみっコたちが「可愛すぎる!」と、SNSで話題となっています。

アノマロカリスやディメトロドン、ステラーダイカイギュウなど、古生物たちの着ぐるみをかぶったすみっコたち、めちゃめちゃ可愛いですね!

2025年11月1日～2026年2月23日にかけて国立科学博物館(東京･上野公園)にて開催される特別展「大絶滅展―生命史のビッグファイブ」は、生命が誕生してから40億年、幾度となく訪れた生命の危機の中から、特に規模の大きかった5回の「大量絶滅」事変(通称「ビッグファイブ」)にフォーカス。古生物や火山、古気候・古海洋など、さまざまな角度からその謎に迫る内容になっているのだとか。

そんな「大絶滅展」に、“古生物”に扮したすみっコたちが登場。そのビジュアルが公開されると、SNSでは「トリケラトプス可愛すぎるw」「ギャン可愛っ……!!!」「やまさん、そのまんまやないですか(笑)。」「めっちゃ行きたいんですけどーー!」「全部かわいい」と話題に。どんなコラボ商品が誕生するのか楽しみすぎて、みなさん、11月の開催が待ちきれないようです。

なお、2026年春には名古屋、同年夏には大阪でも開催される予定なのだとか。まだまだ進化が止まらないすみっコたちに会える大絶滅展、この機会をお見逃しなく!!

トレンド報告:會田理沙子(マイナビ学生の窓口)

編集:マイナビニュース ホビー編集部