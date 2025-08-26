「NARUTO-ナルト」に登場する砂隠れの忍「我愛羅」といえば、いつもリュックのように背負っている大きなひょうたんが印象的ですよね。あれ、背負ってみたいと思いませんか?

そんな我愛羅が愛用するひょうたんを模したぬいぐるみ「NARUTO-ナルト- なりきりぬいぐるみ～我愛羅のひょうたん～」がバンプレストのプライズに登場。「我愛羅になりたい!」「ひょうたんを持ちあるきたい!」というあなたの願望を叶えてくれるマストアイテムです。

8月27日より順次バンプレストのクレーンゲーム景品として登場しますが、SNSで紹介されると、NARUTOファンから「マジかよ〜!! めっちゃイイやん」「ほ、欲しいwwww 当時、憧れたやつwww」「昔めちゃ欲しかった笑 砂操りたかった笑笑」「これつけてる人みたら三度見ぐらいしそうww」といった反応が。発売前からワクワクが止まらないようです!

サイズは約37cm。我愛羅は、ひょうたんの中に防御や攻撃に使うための砂を入れて持ち歩いていますが、こちらの商品はあくまでも「ぬいぐるみ」。「これで職場行きたい」「これ仕事バックにする」という声も寄せられていましたが、何も入りませんのであしからず(笑)。