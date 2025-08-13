富士サファリパーク公式X (@fuji_safari1980)からクイズです。

子グマ、木の枝を発見 👀

とっても嬉しそうです~~ 🐻

.

/ さて、この後どうなるでしょう?? ＼

.

(@fuji_safari1980より引用)

子どもって、どうして長い棒を見ると拾わずにはいられないんですかね(笑)

こちらは、富士サファリパークで2月20日に誕生した「アメリカグマ」の赤ちゃん(オス)と、お母さんグマです。いい感じの木の枝を見つけてしまった子グマちゃん、めちゃめちゃ嬉しそう。目が輝いちゃってます!

しかしこの表情、やんちゃな男児を育てた経験のある筆者には少々嫌な予感が…(笑)

リプライ欄を見てみると……、「かわいすぎる～」「なんかいい感じの棒って、生物の幼少期には必須アイテムなんだろうか?笑」といった声とともに、「お母ちゃんに枝を取り上げられた⁈」「楽しく枝を振り回して遊んでいたら、お母さんのお尻に当たってしまい、本気で怒られる笑…かな?」と予想する人も。

さてこの後、どんな展開になったのか……。

では、答え合わせです!

木の枝を見つけた子グマ 🐻

案の定、ブンブン振り回して・・・

.

母グマのお尻に、思いっきり当てる!

バシッバシッ💥💥 .

(@fuji_safari1980より引用)

やっぱり、ブンブン振り回しちゃうんですね。

答えが分かると、SNSでは「予想以上だったw」「母熊の表情が良いwww」「クイズの答えがサイコーすぎた笑」と爆笑の嵐。元気にバシバシ当てちゃう子グマの姿がおもかわいいのはもちろんなのですが、親グマの表情にも注目!

この顔、サイコーです! こんな表情になってしまう親グマの気持ち、育児を経験している方なら分かるのではないでしょうか。元気な子グマちゃんと育児に奮闘する母グマさん、これからも親子グマの成長ぶりが楽しみです!

さて、8月31日までの夏休み期間中、同パークでは「スペシャル SUMMER 2025」を開催中。「どうぶつクイズ・スタンプラリー」や「サファリダービー」「アドベンチャーツアー」「限定エサあげ体験」などなど、さまざまな企画が用意されているのだとか。夏限定の「泳ぐゾウ」「ナイトサファリ」も開催されますので、ぜひ、足を運んでみてくださいね。