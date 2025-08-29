カプセルトイメーカー「ターリン・インターナショナル」が、ぬいぐるみとの旅行をより快適に、より楽しくするべく旅行グッズを開発中。その試作品が公式Xに公開され、話題となっています。

✈️✈️先出情報✈️✈️

.

ぬいぐるみ用の旅行グッズを企画中…❕

ライブ遠征や旅行の移動中も、ぬい撮りが楽しめる🧸💕

.

※画像は試作品です。

(@tarlin_ccより引用)

ネックピローにアイマスクを付けてすやすやと休むぬいぐるみ、見ているだけでほっこりしますね。

ぬい活の旅の投稿をのぞいてみると、とにかく幸せそうな様子が伝わってきます。一緒に同じ景色を眺め、美味しいものを食べたり写真を撮ったり、どこに行くにも、何をするにも常に一緒。

というわけで、今回考案されたのが、旅の移動中もぬい撮りが楽しめちゃう旅行グッズです。仮眠中のぬいを撮影した後は、あなたも一緒にお休みしちゃっても。休息の時間でさえも共有できちゃうなんて、幸せですね。

ラインアップは、「ネックピロー(スクエア)」「ネックピロー(ラウンド)」(いずれも幅約110㎜)、「アイマスク(イエロー)」「アイマスク(チェック柄)」(いずれも幅約70㎜)、「ショルダーバッグ(グレー)」「ショルダーバッグ(ブラウン)」(いずれも長さ約40㎜)の全6種。ショルダーバッグには、なんとパスポート風のカードも付いているのだとか。国内のみならず、海外旅行に連れていく準備も万端です!

ちなみに、想定されているぬいぐるみのサイズは、身長約150㎜、頭囲約240㎜まで。SNSで紹介されると、「か、か、かわいすぎるぅぅ!!!!!」「自分が寝てる時はぬいにも寝てもらおう」「ぬい国パスポート素敵」「ショルダーバッグとアイマスクめっちゃほし〜!販売心待ちにしてますね」「うちの子にぜひ…。発売楽しみにしています!」などなど、期待の声が。

まだ試作段階ということで、最終的にどんな商品が出来上がるのか楽しみでしかありません。発売されるのが待ち遠しい!!「絶対に欲しい!」という方は、公式Xをフォローまたは定期的にチェックしてみてくださいね。

