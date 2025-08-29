ジャンカラは、人気アニメ『キングダム』とコラボレーションし、2025年9月2日～11月30日の期間限定でコラボルーム&コラボフードを提供する。

本コラボでは、アニメ『キングダム』の特別装飾ルームが登場。キャラクター装飾と臨場感あふれる内装で彩られた、多彩なコラボルームを14店舗で展開する。

コラボルームの利用には、ルーム料金と別途ひとり30分あたり100円、フリータイムは400円の追加料金がかかる。

また、コラボルームの利用特典として、利用1回につき、利用者全員にもれなくオリジナルのコラボグッズ「アクリルキーホルダー(全5種)」をランダムで1個プレゼントする。

コラボフードは全5種のラインナップで、さらに注文特典として、注文1品につき、オリジナル「マルチシート(全5種)」をランダムで1枚プレゼントする。





コラボフード

コラボフード注文特典:オリジナル「マルチシート(全5種)」

そのほか、ジャンカラでしか手に入らない、ファン必携のコラボグッズも数量限定で登場する。ラインナップは、A4クリアファイル(全4種)、アクリルスタンド(全5種)、トレーディングアクリルスタンド(全10種/ランダム)、トレーディング缶バッジ(全11種/ランダム)。

コラボグッズ

(c)原泰久／集英社・キングダム製作委員会