テレビ朝日では、ドラえもんの誕生日(2112年9月3日)を盛大にお祝いすべく、2025年9月6日(土)よる6：56から『ドラえもん誕生日スペシャル』を放送。その放送を前に、8月24日(日)、東京・六本木ヒルズで《みんなで歩こう！ドラえもんヒーローパレード》と題したイベントを開催した。

24名の子どもたちがのび太、しずかと一緒に巨大ドラえもんバルーンを掲げてけやき坂通りを元気いっぱいに練り歩き、ドラえもんに“天空城”をイメージしたバースデーケーキをプレゼントした。

今年のパレードのテーマは“ヒーロー”。実は、9月6日(土)放送の『誕生日スペシャル』で放送されるエピソード『天空城の秘宝！～Legend of the True Hero～』は、ドラえもんたちが映画のヒーロー＆ヒロインとなって、ヒマラヤ上空に浮かぶ天空城を舞台に壮大な大冒険を繰り広げる……というストーリー。ドラえもんはトレジャーハンター、のび太は西部劇の保安官、しずかはスパイアクションのエージェントとなって映画の世界で活躍する。

そんなストーリーにちなんで、子どもたちはテンガロンハットにバンダナを身に着け、“トレジャーハンター風”に変身して集合。全長6.5メートルのドラえもんバルーンを引っ張りながら、暑さに負けず、けやき坂通りを元気にパレードした。

坂の上に到着したあとは、おまちかね、主役のドラえもんを迎えて誕生日セレモニーを開催。パレードに参加した子どもたちや沿道の人々から名前をよばれて登場したドラえもんは「みんな、こんにちはー！こんなに集まってくれてありがとう！」と詰めかけたギャラリーの数に驚いた様子。そこで、のび太としずかが「ドラえもん、お誕生日…」とコールすると、またまたみんなが一斉に「おめでとうーー！」と大きな声で祝福。それを合図に、天空城をイメージした巨大バースデーケーキがサプライズで運び込まれ、ドラえもんはまたまたビックリ。「ありがとう！すごい…僕が冒険した天空城があるチョモランマの形だ！」と大感激し、一生懸命手を振ってみんなに感謝を伝えていた。

パレードのテーマにもなった『天空城の秘宝！～Legend of the True Hero～』は、映画の主人公となってさまざまな冒険を体験できるひみつ道具“映画缶”をめぐるオリジナルエピソード。ドラえもんたちはそれぞれ好きなジャンルの映画の世界に入り込んでヒーロー体験を楽しんでいたところ、映画缶に予想外の異変が発生!?ドラえもんたちは力を合わせて“天空城”の秘宝を探し当て、映画の世界から脱出を目指す──というハラハラドキドキの物語が展開される。声優・津田健次郎が映画缶の声を担当。多彩なナレーションで冒険を盛り上げていくのも大きなみどころとなる。

また、『誕生日スペシャル』放送当日、午後5時からのレギュラー放送では、『映画に出たい！？ドラえもん』を放送。大人気アイドルと映画で共演したいという願いを抱いたドラえもんが、ひみつ道具でかっこよく変身!?なんと、そんな“かっこいいドラえもん”の声を津田が演じる。いったいドラえもんはどんな変貌を遂げるのか!?津田の超絶イケボとドラえもんの異色コラボレーションにも注目したい。9月6日(土)はレギュラー放送＋『誕生日スペシャル』を見て、みんなで一緒にドラえもんをお祝いしよう。『ドラえもん誕生日スペシャル』の詳細は特設サイトにて。

(C)藤子プロ・小学館・テレビ朝日・シンエイ・ADK