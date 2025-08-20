東宝は2026年8月15日、TVアニメ『薬屋のひとりごと』シリーズ初となるスペシャルイベント「～夏の園遊会 2026～」を、神奈川県横浜市にある「パシフィコ横浜 国立大ホール」にて開催する。

後宮を舞台に「毒見役」の少女がさまざまな難事件を解決する、シリーズ累計4,000 万部突破の大人気謎解きエンターテインメント『薬屋のひとりごと』。シリーズ初となる単独イベント「TVアニメ『薬屋のひとりごと』スペシャルイベント～夏の園遊会 2026～」が、2026年8月15日に「パシフィコ横浜 国立大ホール」にて開催されることが決定した。

さらに、猫猫役の悠木碧と壬氏役の大塚剛央の出演も決定しており、イベントの詳細および追加キャスト等の続報は順次公開されるという。

TVアニメ『薬屋のひとりごと』第2期 Blu-ray 第4巻

また、同イベントの「チケット優先販売申込み券」が、2025年10月15日発売のTVアニメ『薬屋のひとりごと』第2期 Blu-ray 第4巻に特典として封入されることも決定。特典にはほかにも、「特製三方背」「キャラクターデザイン・中谷友紀子描きおろしデジパック」「スペシャルブックレット(40P)」「ミニ原画集(40P)」も封入されている。価格は1万4,850円。

(C)日向夏・イマジカインフォス/「薬屋のひとりごと」製作委員会