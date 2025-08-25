サンシャインシティは9月5日より、アニメ『鬼滅の刃』とコラボレーションしたイベント「サンシャインシティ×アニメ『鬼滅の刃』全集中!太陽の都市伝説 第参章」を開催する。

3回目となる今回のコラボでは、『劇場版「鬼滅の刃」無限城編 第一章 猗窩座再来』の公開を記念し、過去のコラボイベントでのイラストに加え、冨岡義勇をはじめ、最強格の不死川実弥、時透無一郎、伊黒小芭内、宇髄天元の5人の描き下ろしイラストが新たに登場する。

また、サンシャインシティ内にある「サンシャイン60展望台 てんぼうパーク」と「サンシャイン水族館」では、オリジナルグッズ付き日付指定入場チケットが登場。さらに、サンシャイン水族館ではキーワードラリーが、専門店街アルパ・スカイレストランではブロマイドが貰えるレストランフェアが開催されるなど、サンシャインシティ内の各所で「鬼滅の刃」の世界観を堪能することができるという。開催期間は9月5日～11月9日。

■サンシャイン60展望台 てんぼうパーク

「サンシャイン60展望台 てんぼうパーク」では、海抜251mからの眺望とともに、炭治郎たちとの写真撮影を楽しむことができるオリジナルフォトスポットや、「巨大ガラポン」を回して景品をゲットできるハズレ無しのミニゲームも登場。ミニゲームの景品は第1弾(9月5日～10月9日)、第2弾(10月10日～11月9日)で変わり、1回660円。

また、キャラクターのスタンプを集めるスタンプラリーでは、参加特典としてクリアカード(2枚セット、全4種)が用意されており、スタンプやクリアカードは第1弾(9月5日～10月9日)、第2弾(10月10日～11月9日)で絵柄が変わる。参加料金は600円。

てんぼうパークの中にある「てんぼうパークCAFE」では、「鬼滅の刃」の各キャラクターをイメージしたコラボメニューが登場。コラボメニューを注文すると、ここでしか手に入らないオリジナルコースター(第1弾:9月5日～10月9日、第2弾:10月10日～11月9日/ 各9種)が1商品につきランダムで1枚もらえるという。

■サンシャイン水族館

サンシャイン水族館では、描き下ろしイラストのキャラクターたちが館内各所に登場。炭治郎たちとの写真撮影を楽しむことができるオリジナルフォトスポットや、同コラボ初となるキーワードラリーも開催される。館内に散りばめられたキーワードを集めると、第1弾(9月5日～10月9日)、第2弾(10月10日～11月9日)で絵柄の違うクリアカード(2枚セット)を貰うことができるという。参加料金は600円。

■コラボグッズ

「サンシャイン60展望台 てんぼうパーク」「サンシャイン水族館」それぞれに、同イベントでしか購入できない限定描き下ろしイラストを用いたコラボオリジナルグッズが販売され、各施設 1会計2,000円購入ごとに「星形カード(全18種)」が1枚ランダムで用意されている。

なお、「サンシャイン60展望台 てんぼうパーク」「サンシャイン水族館」それぞれに、キャラクター5人が並んだ描き下ろしイラストを使用したアクリルジオラマ付きの入場チケットが登場。予約サイト「アソビュー!」にて販売される。

また、10月25日〜26日の2日間にわたって、「鬼滅の刃」のキャラクターたちが、専門店街 アルパB1にある噴水広場に登場。10月25日は竈門炭治郎・竈門禰󠄀豆子・煉󠄁獄杏寿郎の3人と、10月26日には煉󠄁獄杏寿郎・冨岡義勇・胡蝶しのぶの3人との写真撮影会を楽しむことができる。

※画像はすべてイメージ。

(C)吾峠呼世晴/集英社・アニプレックス・ufotable