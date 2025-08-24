シリーズYouTube総再生回数1,600万回を超えるアニメ作品『銀河特急 ミルキー☆サブウェイ』の2025年8月21日(木)放送＆配信の第8話において、「湖池屋ポテトチップス のり塩」の看板が宇宙空間に登場。初の宇宙空間での“のり塩”看板登場を記念して、「湖池屋ポテトチップスの日」である2025年8月23日(土)よりキャンペーンが実施されている。

湖池屋は、1962年の「湖池屋ポテトチップス のり塩」の発売以来、“日本のポテトチップスの老舗”として、国産じゃがいもにこだわり、ポテトチップスを作り続けてきている。

「湖池屋のり塩が宇宙空間に登場?!ミルキー☆サブウェイコラボキャンペーン」では、湖池屋公式Xアカウント(＠koikeya_cp)とミルキー☆サブウェイ公式Xアカウント(＠MGUJapan)をフォローの上、キャンペーン投稿をリポストすることで、以下のプレゼント賞品が毎日1名にプレゼントされる。応募期間は、2025年8月23日(土)～2025年8月29日(金)。

・アニメ『銀河特急 ミルキー☆サブウェイ』銀河キラキラポスター(B3)：1枚

・湖池屋ポテトチップス のり塩：1袋

・湖池屋プライドポテト 通の黒胡椒：1袋

・ピュアポテト オホーツクの塩と岩塩：1袋

・湖池屋ストロング 海苔ざんまい：1袋

・カリッカリえびポリンキー えび塩：1袋

・スコーン 絶品焼きとうもろこし：1袋