とうもろこしかと思ったら、パン……だと？ 見た目だけじゃない、驚きギミックが楽しい「とうもろこしパン」がTikTokで36万回再生を集める人気です。

投稿したのは、さまざまな面白パンを自作、発表している「ラン」さんです。まず動画に登場したのは、おいしそうなとうもろこし……かと思いきや、え? これパンなんですか? 粒のひとつひとつだけでなく、“ひげ”や外側の皮までしっかりと再現されています。

しかもこれ、驚くべきことに、実の一粒ずつが取り外せるようになっているんです。すげー!

指でつまむようにコーンを取っていくと、中からは“とうもろこしの芯”が出てきました。この芯部分もパンとのことなので、そのままかぶりつくこともできますね。でも1つずつ取って食べたくなるぞ……!

芯もパンです

なお、粒の部分は「パン生地を1粒ずつ丸めて並べました」とのこと。かなりの手間がかかっていると分かります。だからこその、このリアリティーということかあ。

投稿には、「めっちゃリアル」「えーっ!! 嘘でしょ!!」「本物だと思った」「これは……スゴイ」と多くの称賛が寄せられています。

ランさんは他にも、蓋を開けて中身を取り出せる「鮭の缶詰」をテーマにしたパンや、アニメキャラクターを模したパンなど、さまざまな楽しいパンをYouTubeやInstagramでも発表しています。