さまざまなイベントやグッズでコラボするたび、話題を集める「マツケンサンバ」と「ハローキティ」の異色コラボ。今回は、キュートでクスッと笑えるLINEスタンプになって登場です!

お揃いのリボンを付けたマツケンとキティちゃん、いつ見てもオモ可愛いですね。

「愛」や「照れる」といったキュートなものや、「ファイト!」や「オ・レ!」など元気の出るものなど、トークもテンションも上がっちゃうラインナップ。「ぴえん」なスタンプでさえも、元気が出ちゃうから不思議です。

マツケンとキティちゃんのオーラ炸裂のスタンプに、SNSでは「なんだこれwwwwダウンロードするに決まってんじゃんwww」「めっちゃかわいい」「これはヘビロテやな笑」「スタンプわろたwwwwwwwww うえさまキティさま!」「カルナバルする時が来たようだ＿＿」などなど、爆笑とワクワクが入り混じったコメントが殺到しています。

あなたも早速ダウンロードして、友達や家族と一緒にビバ! サンバ!!