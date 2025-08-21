昨年45周年を迎えたカバヤの食玩「セボンスター」。キラキラ輝くペンダントトップは、今もなお女の子たちのハートを掴んで離しませんが、それがこのほど、100円ショップの『Seria』に登場。SNSで話題となっています。

『セボンスター』のグッズが全国の100円ショップ『Seria』に登場!

便利なポーチ類や、文具に雑貨、

トレーディンググッズなどなど

歴代のセボンスターをふんだんに取り入れた

平成レトロ風デザインにご注目ください☆

価格はもちろんALL100円(税込110円)!

※一部の店舗では在庫や取り扱いが無い場合がございます。

ご了承ください。

(@sebonstar_officialより引用)

こんなにたくさんあるとはビックリ。本物のペンダントトップを思わせるチャームから、キラキラのラインストーンが可愛い鉛筆、貼るのが楽しみなステッカーやシールなどなど、全16アイテムがラインアップされています。

A5見開きクリアファイル

クリアポーチ

ペンケース

ラインストーン付き鉛筆

トレカケース

スライダーミニケース

ぷっくりミニコレクトブック

ぷにぷにメモ帳

クッションステッカー

マスキングロールステッカー

ネイルシール

デコレーションパーツ

ダイカット消しゴム

メタルピンバッジ

メタルチャーム

アクリルめじるしチャーム

どれも平成レトロなデザインで、とっても可愛いですね。

このニュースに、SNSでは「トレカケース欲しい!可愛い」「めっちゃ可愛いコラボきたね」「夢が詰まってる!!」「セリアの企画担当者、同級生の女子いるなこれ」「22歳女児、ちょっと欲しいんですけどww」といった反応が続々と寄せられ、平成女児を中心に話題となっています。

子どもの頃、お小遣いを貯めて買ったセボンスター、特別な時にしか買ってもらえなかったセボンスターを、お財布を気にせずにゲットできるチャンスです!! 手に入れたい方は、今すぐ『Seria』へ!!