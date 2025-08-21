千趣会の通販事業ベルメゾンは8月21日より、「SWIMMER」と「サンリオキャラクターズ」がコラボレーションした「SWIMMER×SANRIO CHARACTERS」の「チェック袖ミニ裏毛ライトスウェットシャツ」を、ベルメゾンネットにて販売している。

SWIMMER×SANRIO CHARACTERSの「チェック袖ミニ裏毛ライトスウェットシャツ」は、秋冬シーズンの新アイテムとして開発された薄手のスウェットシャツ。フロント部分にはスイマーオリジナルの動物のキャラクターと、サンリオキャラクターズが仲良くテーブルを囲むイラストがプリントされており、袖にはチェック柄を採用し、可愛くポップなデザインに仕上げられている。

カラーは、男女問わず着用できる「アイボリー系」と「ベージュ系」の2色を展開しており、サイズは80～120の5サイズ展開となっている。価格はいずれも2,690円。

アイボリー系には、「ハローキティ」「マイメロディ」「シナモロール」「リトルツインスターズ(キキ&ララ)」とスイマーのキャラクターがテーブルで仲良くパンケーキ作りを楽しんでいるデザインをプリント。アイボリーの身生地に赤いチェック柄の袖が映える遊び心のあるデザインとなっている。

ベージュ系には、「ポチャッコ」「ハンギョドン」「ポムポムプリン」「クロミ」「タキシードサム」が登場。スイマーのキャラクターと一緒にパンケーキパーティを楽しんでいるイラストがプリントされており、ベージュにグリーンを合わせた秋冬らしい落ち着きのあるカラーリングとなっている。