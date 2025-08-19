リラックマとミスタードーナツの夢のコラボが9月上旬よりスタート! 日常使いしやすいポーチやボールペン、ぬいぐるみまで、つい手に取りたくなるような可愛いグッズが多数登場するのだとか。おいしそうにドーナツを食べるリラックマたちが、とにかく可愛いんです!
今回のコラボでは、ドーナツを手に持っていたり、ドーナツに顔がハマってしまったリラックマたちのキュートなぬいぐるみやクッションが登場。また、ノートやクリアホルダー、ポーチ,トートバッグ、マグカップなど豊富な種類のアイテムがずらり。
リラックマたちと一緒にドーナツを食べたり、お勉強したり、お出かけしたりと、楽しみ方はさまざま。全部集めたくなっちゃう可愛さです!
夢のコラボの登場に、SNSでは「いやー可愛すぎる」「なんなんだこの可愛さは」「ぬいシリーズが全部可愛すぎて…!!」「コリラックマのぬいぐるみとクッションほしいなぁ」「やばい、、、全部欲しい…」「あーーーかわいい!!!!!!またこうやって散財するんだあ」「萌えすぎ」と話題に。執筆時点までに“いいね”の数は2.7万を超えています!
発売日は9月上旬。グッズの詳細および販売店舗等については、「リラックマごゆるりサイト」「サンエックスネットショップ」にてチェックしてみてくださいね。
「リラックマ×ミスタードーナツ」コラボアイテム一例
ぶらさげぬいぐるみ
ドーナツまくまくクッション
ドーナツまくまくぬいぐるみ
クリアホルダー
ダイカットクロスメモ
マグネットコレクション
ドーナツ型ポーチ
ミニトートバッグ
アクセサリートレイ
マグカップ
ペンポーチ
(C)MISDO 25 (C)SAN-X
🍩「リラックマ×ミスタードーナツ 」グッズ紹介🍩— リラックマごゆるりサイト公式 (@rilakkuma_gyr) August 1, 2025
ドーナツとリラックマたちがかわいい🌟
コラボならではのアイテムができました♪
一緒にドーナツを食べたくなっちゃうかも！？ #ミスドリラックマ
詳しくはこちら▼https://t.co/LLRTMT5jmr pic.twitter.com/sXHYAIJvt7
トレンド報告:會田理沙子(マイナビ学生の窓口)
編集:マイナビニュース ホビー編集部