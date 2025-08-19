レゴジャパンは、レゴグループとNIKEによるグローバルパートナーシップの新たな取り組みとして、両社の共同開発によるレゴセット「レゴ Nike Slam Dunk」、「レゴ Nike Dunk Trickshot」を発売する。

レゴ Nike Slam Dunk(43010)

今夏に発売された「レゴ Nike Dunk」が多くの反響を呼んだことを受け、今回の新製品は、「子どもたちが活発に、クリエイティブな遊びを楽しめるように、コート内外で子どもたちの遊びを刺激する」というレゴグループとNIKEが共有する想いを表現した製品になっている。

「レゴ Nike Slam Dunk」は、レゴブロックで 迫力満点のスラムダンクシーンを再現できるセット。スラムダンクをするまさにその瞬間を切り取ったバスケットボール選手のフィギュアは、ユニフォームやヘアスタイルのカスタマイズも可能で、コートサイドに立つ自分だけのチャンピオンを組み立てることができる。

レゴ Nike Dunk Trickshot(43021)

「レゴ Nike Dunk Trickshot」は、アイコニックなNike Dunkのレッドカラーのスニーカーを中心に、カラフルな背景やダンクシーンを組み立てて遊べるセット。2種類の表情が楽しめる特別なミニフィギュア付きで、近所のプレイグラウンドを自分だけのステージに変えることができる。ダイナミックなダンクシーンを再現することも、スニーカーを外して自分だけのゲームシーンを表現することも可能だ。

第2弾の発売を記念して、全国のレゴストアで「レゴ Nike Hoop」を組み立てて、持ち帰ることができるキャンペーンも実施する。2つのレゴセットと組み合わせて楽しむこともできる。

実施日は9月6日(無くなり次第終了)。対象年齢は10歳以上(大人のお客さまも参加可能)。なお、小学生は保護者同伴が必要。参加費は無料。レゴストア メンバーズクラブ アプリのインストール、および会員登録が必要

レゴ Nike Hoop

アパレル・フットウェア・アクセサリーコレクションの第2弾「Nike x LEGOコレクション」も発売される。同コレクションは、チャンピオンアスリートや両ブランドのスタイルにインスパイアされた大胆でユニークなラインアップ。

発売予定アイテムは、Nike Dunk Low x LEGOコレクション、Nike x LEGO Collection バスケットボール、Nike x LEGO Collection バスケットボールジャケット、Nike x LEGO Collection ガールズ クロップドTシャツ、Nike x LEGO Collection ヘリテージ バックパック、Nike x LEGO®Collection エブリデイ エッセンシャル クルーソックス、Nike x LEGO Collection ギャザード ヘアタイ(ヘアゴム)。

レゴ Nike Slam Dunkの製品番号は、43010。希望小売価格は10,980円。対象年齢は10歳以上。ピース数は809個。サイズは(約)高さ37㎝ｘ幅25 ㎝ 奥行14cm。発売日 は9月1日。

レゴ Nike Dunk Trickshotの製品番号は、43021。希望小売価格は5,980円。対象年齢は10歳以上。ピース数は454個。サイズは(約)高さ16㎝ｘ幅17 ㎝ 奥行13cm、発売日 は9月1日。