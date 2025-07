レゴジャパンは、任天堂の携帯型ゲーム機「ゲームボーイ」をレゴブロックで精巧に再現した「LEGO Game Boy」を発売する。7月25日より先行予約を開始、10月1日より一般販売を開始する。

初代ゲームボーイを実物スケールで再現

本製品は、1989年に発売された初代ゲームボーイを実物に近い約1:1スケールで忠実に再現した大人向けのレゴセット。全421ピースで構成されており、十字ボタンやA・Bボタン、START・SELECTボタンといったおなじみの操作部分に加え、コントラストボリュームや音量ボリュームなどゲームボーイ本体のディテールを細部に至るまで再現している。

さらに、懐かしさを感じさせる演出として、背面にはカートリッジ差込み口を備え、レゴブロックで再現された『ゼルダの伝説 夢をみる島』、および『スーパーマリオランド』の2種類のカートリッジも付属している。液晶画面を構成するパーツについても、「Nintendo」のロゴが表示される起動画面に加え、いずれかのゲームを再現したパーツへ差し替えることが可能となっている。

レゴ公式オンラインストアでは7月25日午前0時より予約を開始、そのほか全国のレゴストアやレゴ製品取り扱い店にて先行販売を行うが、予約開始時間は店舗によって異なる。

