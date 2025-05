レゴジャパンは、NIKEとグローバルパートナーシップを締結。今後、世界各地でさまざまなアクティビティ体験を展開するほか、コラボレーション製品第1弾として「レゴ Nike Dunk」(15,480円)を7月1日に発売する。

レゴブロック、NIKE双方からコラボ製品を発売

7月1日より発売となるレゴブロック製品「レゴ Nike Dunk」は、1,180ピースで構成され、「Nike Dunk」スニーカーや回転するバスケットボール、スポーツファンにはおなじみの「Dunk」スローガンをレゴブロックで再現することができる。

組み立てた後はディスプレイとして楽しむこともできるほか、スニーカー内部には小物を収納できる秘密の引き出しと、カラーカスタマイズを楽しめる交換用シューレースも付属。さらに、バスケットボールをモチーフにしたミニフィギュア「B’Ball Head(ビーボール ヘッド)」もセットに付属している。予約開始は5月29日。なお、9月には新たなレゴセットも登場予定。

NIKE製品の第一弾としては、「Nike Air Max Dn x レゴコレクション」が8月1日よりアパレルやアクセサリーとともに発売され、さらに、9月1日には「Nike Dunk Low xレゴコレクション」などの新たなアイテムも登場予定。レゴブロックの象徴であるポッチやレゴミニフィギュアなど、レゴブロックならではの遊び心あるデザインに、NIKEのスポーツカルチャーやブランドDNAを融合させたコレクションとなっている。

グローバルアスリート:アジャ・ウィルソン選手も参加

本パートナーシップにおける取り組みでは、WNBAで3度のMVPを受賞したアジャ・ウィルソン選手もグローバルアスリートとして参加。今後は、デジタル上で展開される新たな遊びの世界を通じて、子どもたちの関心を高め、本パートナーシップをサポートしていく。詳細に関しては、今後順次発表される。

■アジャ・ウィルソン(A’ja Wilson)選手コメント

私は、子どもの頃からレゴブロックで遊ぶのが大好きで、レゴブロックが持つ遊びと創造力がスポーツだけでなく、学校生活や人生においても私を支えてくれたと思います。今回、レゴグループとNIKEのパートナーシップに参加できることをとても光栄に思っています。子どもたちはもちろん、大人の皆さんにもポジティブな影響を与えられると期待しています。

そのほか、世界各国でレゴブロックによる遊びとスポーツを融合した体験を展開していく。日本でのイベント実施は未定。

LEGO and the LEGO logo are trademarks of the LEGO Group. ©2025 The LEGO Group.