レゴジャパンは、レゴグループとNetflix、およびトゥモロー・スタジオとコラボレーションした「レゴワンピース」シリーズより、5製品を6月5日20時に予約受付開始、8月1日に一般発売する。

「レゴワンピース」は、Netflixとトゥモロー・スタジオが手がける実写ドラマシリーズ「ONE PIECE」にインスパイアされたもので、シーズン2の配信開始に先駆けて、前作で描かれた象徴的なシーンをレゴブロックで再現したセット。各セットには、シリーズに登場する海賊たちの「手配書」パーツが封入されている。(※全8種類、セットによって封入されている数が異なる)

「レゴワンピース」シリーズ 製品ラインアップ

■「レゴワンピース 海賊船 ゴーイングメリー号」

「レゴワンピース 海賊船 ゴーイングメリー号」

麦わらの一味の象徴的な船が登場。本セットでは、麦わらの一味がレゴミニフィギュアとして勢ぞろいし、全1,376ピースのブロックで船のデッキや内装の細部までを忠実に再現できる。

■「レゴワンピース アーロンパークの戦い」

「レゴワンピース 海賊船 ゴーイングメリー号」

全926ピースで構成された本セットは、アーロンパークの塔が崩れ落ちるギミックなど細部にわたる仕掛けも満載で、臨場感あふれるシーンを再現できる。ルフィ、ナミ、ウソップ、アーロン、チュウの5体のレゴミニフィギュアが付属し、射的場やウソップとチュウの対決が描かれる森のシーン、さらに3枚の「手配書」パーツなども含まれる。

■「レゴワンピース 道化のバギーのサーカス小屋」

テント部分は回転させることで広々としたプレイエリアに変形可能。また、〝道化のバギー〟のサーカス小屋には、水槽、回転ターゲット、吊り檻といった仕掛けが3種類用意されており、麦わらの一味が脱出を試みるシーンが再現できる。さらに本セットには、2枚の「手配書」パーツとともに、道化のバギー、ルフィ、ナミ、ゾロの4体のレゴミニフィギュアが付属する。

■「レゴワンピース フーシャ村」

本セットでは、ルフィがシャンクスの隠していた〝ゴムゴムの実〟をこっそり食べる、名場面を再現することが可能。そして、「手配書」パーツ1枚とともに、レゴミニフィギュア化された幼少期のルフィ、シャンクス、マキノの3体が付属する。

■「レゴワンピース 海上レストラン バラティエ」

ディテールへのこだわりと隠されたギミックが随所に散りばめられた、全3,402ピースのコレクターズアイテム。魚の形をした海上レストランでは、前面に設けられた桟橋にゴーイングメリー号を停泊させ、ゾロとミホークの緊迫した剣の対決シーンを再現することもできる。さらに、5枚の「手配書」パーツとともにルフィ、サンジ、ゾロ、ナミ、ウソップをはじめ、ゼフ、ガープ中将、ヘルメッポ、コビー、ジュラキュール・ミホークと豪華なレゴ®ミニフィギュア10体が付属する。

ルフィ&バギーのレゴブリックヘッズも登場

「レゴブリックヘッズ™ モンキー・D・ルフィ フィギュア」

「レゴブリックヘッズ™ 道化のバギー フィギュア」

また、本シリーズの展開にあわせて、「レゴブリックヘッズ™ モンキー・D・ルフィ フィギュア」と「レゴブリックヘッズ™ 道化のバギー フィギュア」が、レゴストア、およびレゴ公式オンラインストア限定で登場する。

「レゴワンピース イベントinららぽーと・ラゾーナ」開催

本シリーズの発売を記念し、三井ショッピングパーク ららぽーと・ラゾーナ川崎プラザ全国21施設にて、「レゴワンピース イベントinららぽーと・ラゾーナ」の開催が決定。「レゴワンピース」の世界を体感できるイベントコンテンツやプレゼントキャンペーンなどを行う。詳細は今後公式サイトにて順次発表予定。

LEGO and the LEGO logo are trademarks of the LEGO Group. (c)2025 The LEGO Group.