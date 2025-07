三井不動産商業マネジメントは7月25日〜8月17日、三井ショッピングパーク ららぽーと全国20施設とラゾーナ川崎プラザにて、レゴジャパンとのコラボ企画「レゴ ワンピースイベント in ららぽーと・ラゾーナ」を開催する。

「レゴ ワンピースイベント in ららぽーと・ラゾーナ」

同企画では、ゴーイング・メリー号をはじめとした、ルフィたちが冒険する海をイメージした空間が館内に出現。

期間中は、Netflixシリーズ実写版「ONE PIECE」の世界観を再現した「レゴ ワンピース」シリーズに実際に触れて遊べる体験のほか、無料の"ゴムゴムの実"ワークショップ、館内各所にあるレゴ ワンピースの手配書を集めるQRスタンプラリーなど、様々なコンテンツが楽しめる。

ゴムゴムの実が作れるワークショップ

一部施設では、レゴ ワンピース製品が購入できる期間限定のポップアップストアも展開。8月1日からは、三井ショッピングパーク公式通販サイト「&mall」での販売も予定している。

また、三井ショッピングパークポイント会員ページ「メンバーズページ」に登録し、三井ショッピングパークアプリもしくは三井ショッピングパークポイントLINE公式アカウントにログイン後の画面を提示すると、レゴ ワンピース「麦わら帽子」ヘッドバンドがもらえる。

7月24日には、Instagramにて「三井ショッピングパーク ららぽーと」のCMに出演する萩原利久さんとともにイベントの魅力をライブ配信する。

LEGO, the LEGO logo and the Minifigure are trademarks of the LEGO Group. (C)2025 The LEGO Group. (C)Eiichiro Oda/SHUEISHA (C)Netflix/Tomorrow