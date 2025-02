ニジゲンノモリは3月13日〜12月14日、「ゴジラ迎撃作戦」 ゴジラミュージアム内にて「デストロイア特別展」を開催する。

同展は、公開から30周年を迎える「ゴジラVSデストロイア」の世界を様々な展示で楽しめる企画。

「デストロイア飛翔体や集合体」の展示のほか、デストロイアのデザインを手がけた岡本英郎氏と造形を担当した若狭新一氏からのコメントパネル展示も行う。

営業時間は10時〜22時(最終入場は20時)。

入場には、「ゴジラ迎撃作戦」のゴールドチケット、プレミアムチケット、VIPジャーニーパスまたはキッズ限定満喫パスが必要となる。

TM & (C) TOHO CO., LTD.