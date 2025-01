バンダイは、『ムービーモンスターシリーズ』より「ムービーモンスターシリーズ 躍動(ポージング) ゴジラ(1965)」(3,520円)を1月18日より発売する。

1弾は『怪獣大戦争』に登場するユニークなポーズが特徴的な「ゴジラ(1965)」の名シーンを完全再現しています。「ムービーモンスターシリーズ 躍動(ポージング) ゴジラ(1965)」(3,520円)|

TM & (c) TOHO CO., LTD.