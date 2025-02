東宝は、ゴジラグッズ専門ショップ「ゴジラ・ストア Daiba」を3月14日、お台場・ダイバーシティ 東京プラザ(5F)にオープンする。

国内4店舗目となるゴジラ公式ショップ「ゴジラ・ストア Daiba」は、世界最大の面積となるゴジラ・ストアで、店頭では映画『シン・ゴジラ』に登場したゴジラ(2016)の2m巨大スタチューが出迎える。

さらにDaiba限定カラーのデフォルメフィギュア鎮座獣がゲットできる巨大ガチャマシーン「モンスターカプセル」、大きな壁面には歴代ゴジラが大集合したフォトスポット、実際のゴジラ映画のセットを制作している東宝映像美術が制作・監修したフィギュア&ぬいぐるみ用の撮影スポット「ゴジラ・ストアDaiba Photo Studio」などを用意。楽しめる工夫が盛りだくさんな店舗だ。

モンスターカプセル

店内に日本最大級の巨大カプセルマシーン「モンスターカプセル」を設置。一回3,300円で、ゲームセンターで大好評のデフォルメフィギュア「鎮座獣」のゴジラ・ストアDaiba限定カラーバージョンをゲットできる。

「ゴジラ・ストアDaiba Photo Studio」は、ストア内に、怪獣フィギュアで遊べるフォトスタジオ。

「ゴジラ・ストアDaiba Photo Studio」

手持ちのフィギュアやぬいぐるみを置いて、オリジナルのゴジラワールドを撮影できる。このスタジオを制作したのは、実際のゴジラ映画の美術を担当している東宝映像美術だ。撮影に使用するフィギュアは、未購入の物は使用不可。購入済みか、自身が持ち込んだものが使用できる。

ゴジラ・ストア Daiba 壁面ヴィジュアル

店舗の壁面は、歴代のゴジラが大集合した壁面ヴィジュアルを展開。さらに、ストアの外にもオープン記念として期間限定で3Fの台場駅ゲート付近にゴジラ(2023)の1mスタチューも設置、ダイバーシティ東京プラザ内の告知物にもゴジラが登場、館内でゴジラ探索を楽しめる。

GSDメタルキーホルダー1,320円

GSDメタリック缶バッジ660円

GSDメタリックステッカー550円

またオープン記念として、展示するスタチューにちなんでゴジラ(2016)第2、第3、第4形態が描かれたゴジラ・ストアDaiba限定グッズも販売するほか、東宝発のブランド「DESKTOP MONSTER」シリーズから新作「DESKTOP MONSTER」のゴジラ(2023)マイナスカラーver.も初日から先行販売を開始する。

オープン記念キャンペーンとして、税込3,000円以上商品を購入した方に、先着でゴジラ・ストアDaiba限定の「オープン記念PRカード」をプレゼント。さらに、毎月頭に配布されるゴジラ・ストア限定PRカード「ゴジラと世界篇」も同時に先着順でプレゼントする。どちらもなくなり次第終了、1人1枚まで。

「ゴジラ・ストア Daiba」(東京都江東区青海1-1-10 ダイバーシティ東京 プラザ5階)の営業時間は、平日11:00~20:00、休日10:00~21:00。

TM & (c) TOHO CO., LTD.