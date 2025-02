プレックスは、『ゴジラ×コング 新たなる帝国』より「東宝大怪獣シリーズ GODZILLA(2024)EVOLVED Ver.」(26,400円)を発売する。バンダイナムコグループ公式通販サイト「プレミアムバンダイ」にて現在予約を受け付けており、2025年5月発送予定。

『ゴジラ×コング 新たなる帝国』より「GODZILLA (2024) EVOLVED Ver.」が東宝大怪獣シリーズに登場。

太陽風のエネルギーを吸収し、進化・パワーアップして筋肉質でスマートになった姿を、大きく胸を張り、敵を威圧して、掴みかかるような迫力あるポーズで立体化。

背中や尻尾に生える特徴的な長く大きく伸びたピンク色の背びれや全身のトゲ、より攻撃的で荒々しくなったディテールの魅力も余すことなく再現されている。

(C) 2025 Legendary. All Rights Reserved. GODZILLA TM & (C) TOHO CO., LTD. MONSTERVERSE TM & (C) Legendary