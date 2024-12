バンダイスピリッツは、『ゴジラ対メカゴジラ』より「ムービーモンスターシリーズ ゴジラ対メカゴジラ -出現!!にせゴジラセット-」(6,800円)を発売する。バンダイナムコグループ公式通販サイト「プレミアムバンダイ」にて12月26日16時より予約受付を開始、2025年7月発送予定。

「ムービーモンスターシリーズ ゴジラ対メカゴジラ -出現!!にせゴジラセット-」(6,800円)

リアルな造形と彩色表現で歴代ゴジラ作品の怪獣を続々立体化中のソフビフィギュア「ムービーモンスターシリーズ」より、1974年公開の映画『ゴジラ対メカゴジラ』の名場面を再現できるソフビ2体セットが登場。

ゴジラ(1974)とそっくりな「にせゴジラ」に加えて、その正体であるメカゴジラが初めて姿を現した瞬間を表現した「メカゴジラ(1974)出現シーンイメージver.」の2体がセットとなっている。

「にせゴジラ」は、ゴジラ(1974)そっくりな外見をしつつも、攻撃を受けたことで右腕の外皮が剥がれた状態を立体化。右腕パーツには、印象的な“露出したメカ”を造形しているほか、彩色範囲や色合いを劇中イメージに合わせて調整している。

「メカゴジラ(1974) 出現シーンイメージver.」は、にせゴジラが仮初の外皮を焼き払い、宇宙金属で構成された真の姿を現す瞬間をイメージ。多量のラメを混ぜ込んだクリア成形色の両腕と下半身にグラデーション塗装を施すことで、光に包まれ、炎の照り返しを受けながら正体を現すシーンを再現している。また、別売りの「メカゴジラ(1974)」と比べて全体的に暗い色味で塗装することで、夜の闇にそびえ立つメカゴジラの重厚なイメージを表現した。

本商品は発売済みのシリーズ商品とも連動が可能で、「ゴジラ・ストア」で発売中の別売り商品、「ムービーモンスターシリーズ ゴジラ(1974)」「ムービーモンスターシリーズ メカゴジラ(1974)※ムービーモンスターシリーズ ドリーム5 2024 BOX EDITIONに付属」と組み合わせることで、『ゴジラ対メカゴジラ』の世界観を再現することができる。

TM & (c) TOHO CO., LTD.