23日(17:00～)に6時間超生放送されるテレビ朝日系音楽番組『ミュージックステーション ウルトラSUPER LIVE 2022』では、「ぶちアゲダンスソングメドレー」、「今年最も聴かれた80年代・90年代ヒットソングメドレー」を届ける。
「ぶちアゲダンスソングメドレー」では、Snow Manがメンバー全員で主演した映画『おそ松さん』の主題歌「ブラザービート」、デビュー25周年を迎えたDA PUMPは大ヒットした「U.S.A.」、PUFFYは1998年にリリースした「愛のしるし」を、リバイバルヒットのキッカケとなった、SNSで活躍する5人組ダンスユニット・Hoodie famと初コラボでパフォーマンスする。
そして昭和・平成の名曲が数多くリバイバルヒットしたことを受けての「今年最も聴かれた80年代・90年代ヒットソングメドレー」では、広瀬香美がTikTokでも大バズリした「ロマンスの神様」を、工藤静香は自身最大のヒット曲「慟哭」をMステ17年ぶりに、後藤真希はプロデューサー・つんく♂のバンド、シャ乱Ｑの名曲「ズルい女」をカバー、そしてOriginal Loveは「接吻」をMステ29年ぶりに、ジェジュンは記録的大ヒット中の映画「トップガン マーヴェリック」の主題歌「デンジャーゾーン」をカバー、宮本浩次は中森明菜の名曲「DESIRE -情熱-」をカバーする。
さらにゴスペラーズ、Little Glee Monsterという2大ボーカルグループによるスペシャルコラボでのクリスマスソングメドレーも。山下達郎の「クリスマス・イブ」、稲垣潤一の「クリスマスキャロルの頃には」という名曲を美しいハーモニーで聴かせる。
ピアニストの清塚信也による「清塚5択スペシャルバージョン」では、冬の名曲をテーマに視聴者生投票。MISIA「Everything」、GLAY「Winter,again」、映画『アナと雪の女王』「レット・イット・ゴー」、SMAP「夜空ノムコウ」、中島美嘉の「雪の華」から選ばれるのは。
■出演予定アーティスト 50音順
- aiko 「果てしない二人」
- 石丸幹二×アイナ・ジ・エンド 「パート・オブ・ユア・ワールド」
- ウタ 「新時代(歌：Ado)」with ELEVENPLAY
- AKB48 「久しぶりのリップグロス」
- A.B.C-Z 「Za ABC〜5stars〜」「Vanilla」
- Aimer 「Deep down」「残響散歌」
- 小沢健二 「ラブリー(Remaster Short Edit)」
- Original Love & Ovall 「接吻(M.D.L. Version)」
- KAT-TUN 「CRYSTAL MOMENT」
- KARA 「ミスター」「WHEN I MOVE (Japanese Version)」
- 関ジャニ∞ 「喝采」
- Kis-My-Ft2 「Two as One」
- 清塚信也 視聴者が選ぶ“弾いてほしい 冬うた”
- KinKi Kids 「Kissからはじまるミステリー」「Amazing Love」
- King & Prince 「彩り」
- King Gnu 「Stardom」
- 工藤静香 「慟哭」
- 工藤静香×Cocomi 「糸」
- ゴスペラーズ×Little Glee Monster 「クリスマスキャロルの頃には」「クリスマス・イブ」
- 後藤真希 「ズルい女」
- ゴールデンボンバー 「女々しくて 2022流行語ver.」
- Saucy Dog 「シンデレラボーイ」
- 櫻坂46 「五月雨よ」
- THE RAMPAGE 「ROUND UP feat. MIYAVI」
- ジェジュン 「Danger Zone」「One Heart/ J-JUN with中島美嘉」
- GENERATIONS 「チカラノカギリ」
- ジャニーズWEST 「星の雨」
- Stray Kids 「CASE 143 -Japanese ver.-」
- SixTONES 「Good Luck!」
- Snow Man 「オレンジkiss」 「ブラザービート」
- Superfly 「愛をこめて花束を」「Presence」
- SEKAI NO OWARI 「Habit」
- Sexy Zone 「Trust Me, Trust You.」
- Tani Yuuki 「W/X/Y」
- DA PUMP 「Dream on the street」 「P.A.R.T.Y. ～ユニバース・フェスティバル～」「U.S.A.」
- DISH// 「五明後日」
- 10-FEET 「第ゼロ感」
- Travis Japan 「JUST DANCE!」
- なにわ男子 「ハッピーサプライズ」
- NiziU 「Blue Moon」
- NEWS 「LOSER」
- 乃木坂46 「ここにはないもの」
- back number 「アイラブユー」 「クリスマスソング」
- PUFFY 「愛のしるしwith Hoodie fam」
- Perfume 「Spinning World」
- BiSH 「ZUTTO」
- 日向坂46 「月と星が踊るMidnight」
- 広瀬香美 「ロマンスの神様」
- FANTASTICS 「Choo Choo TRAIN」
- Hey! Say! JUMP 「Ultra Music Power」「恋をするんだ」
- 前田公輝×内田真礼×Cocomi 「ホール・ニュー・ワールド」
- マカロニえんぴつ 「ヤングアダルト」
- 三浦大知 「燦燦」
- Mrs. GREEN APPLE 「ダンスホール」
- Mirage Collective 「Mirage」
- 宮本浩次 「DESIRE -情熱-」
- milet 「Final Call」
- yama 「色彩」
- 優里 「クリスマスイブ」
- YUKI 「鳴り響く限り」
- ゆず 「ALWAYS with you」
- Little Glee Monster 「Join Us!」
- 緑黄色社会 「始まりの歌」